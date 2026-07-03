Egipto le ganó a Australia en los penales y jugará el martes que viene contra la Selección Argentina en octavos de final
Los egipcios ganaban desde temprano de la mano de Ashour, pero un gol en contra de Hany mandó las cosas a los penales. Así, después del 1-1 en el tiempo regular y alargue, los africanos fueron más certeros en desde los 12 pasos, pasaron de ronda y ahora aguardan por conocer a su próximo rival.
Después de un empate por 1-1 en el tiempo regular y el alargue, Egipto fue más certero que Australia en los penales y, gracias a un 4-2 en la definición, se quedó con el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro arrancó favorable para los africanos, que encontraron el primer tanto de la jornada desde los pies de Emam Ashour, a los 13 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la fortuna estuvo del lado de Australia en el complemento, ya que un gol en contra de Mohamed Hany puso el 1-1 en el marcador.
La igualdad persistió hasta el final de los 90 y, luego, en el alargue, por lo que el trámite se dirigió hacia los penales. Allí, fueron Harry Souttar y Lucas Herrington quienes fallaron para los Socceroos, en tanto que los egipcios no fallaron ningún remate, para quedarse con la clasificación a los octavos de final del Mundial. Ahora, aguardan por saber si la Selección Argentina o Cabo Verde será su rival en la siguiente fase del certamen.
Fuente TyC Sports