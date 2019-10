"Egos", "Las Aventuras de Don Carnal" y "Recreación" serán los temas del Carnaval 2020

Su director Leo Rosviar, acompañado por parte de la reina Yamila Casas y parte de su grupo de trabajo, presentó “Egos”, la temática sobre la que girará la propuesta artística de la comparsa negra y dorada. Luego de un video de presentación, se pudieron apreciar cinco trajes correspondientes a la Comisión de Frente de la comparsa, destacándose dos de ellos calzados en zancos que realzaron las figuras de sus bailarines.

Ará Yeví

Rosviar indicó que “es un desafío muy importante para todos los que formamos parte de Ará Yeví presentar una comparsa competitiva, que sea del agrado de la gente y naturalmente del jurado que en definitiva es quien nos evaluará”. Asimismo. El director resaltó que “enfrente tendremos una fuerte competencia, con dos comparsas que saldrán a buscar dar lo mejor. Estoy convencido que las tres presentaremos un gran espectáculo y con Ará Yeví trabajamos día a día para poder estar a la altura de la exigencia que representa cada Carnaval”.

En segundo turno se presentó O’Bahía, la comparsa del Club de Pescadores que en la próxima edición del carnaval celebrará los 40 años de su fundación. “Las aventuras de Don Carnal”, es el tema elegido por el reconocido director Adrián Butteri, quien desembarcó en O’Bahía en medio de una gran expectativa en el mundillo carnavalero.

O'Bahía

Un video de presentación y una colorida puesta en escena del personaje principal de la historia de O’Bahía, junto a dos bailarines, una pasista y parte de la batucada Ritmo Demoledor. En la mesa principal, Butteri estuvo acompañado por parte de su grupo de trabajo y destacó lo que significó su arribo a la comparsa del Club de Pescadores, remarcando que “me gustó la idea de la gente de Pescadores cuando me convocaron, nos pusimos de acuerdo y comenzamos a trabajar sobre una idea, que es la que buscaremos plasmar en el Corsódromo. Me siento muy cómodo trabajando en el club, la gente de la comparsa me ha recibido muy bien y estamos trabajando con muchas ganas para poder presentar una comparsa competitiva y que sea del agrado de la gente”.

Otra de las novedades que presentó la comparsa de Pescadores es la banda musical “La Sonora de O’Bahía”, que será dirigida por Santiago Veronesi, quien en su presentación dijo que “es una banda temática, estamos trabajando con gente que tiene experiencia en el Carnaval y muy contentos de poder estar en una comparsa como O’Bahía”.

Finalmente fue el turno de Papelitos, la legendaria comparsa del Club Juventud Unida, que nuevamente bajo la dirección de Juane Villagra presentará “Recreación”. También hubo un video institucional de presentación de la comparsa del Juve, que posteriormente mostró un grupo de trajes que acompañó la presentación del director junto a su grupo creativo.

Villagra sostuvo que “no es una revancha volver a estar como director de Papelitos, sí un muy lindo desafío. Somos hinchas de la comparsa y entre todos estamos trabajando para poder tener un muy buen carnaval. Hemos tenido dos años de trabajo y contamos con un grupo de gente allegada al club y a la comparsa que nos ha brindado todo su apoyo”.

Papelitos

Andrea Benedetti y Pedro Martín Vela, directores del grupo musical Malucos, hablaron sobre la forma de trabajo en su primera experiencia como directores de una banda en el Carnaval. “Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, es un gran desafío pero lo tomamos con muchísimo profesionalismo y con el respeto que todos tenemos por el Carnaval”, expresó Benedetti. Asimismo, Vela sostuvo que “trabajamos con una fusión musical sobre el escenario, aunque no fusionaremos la banda con la batucada”, agregando con humor “la batucada es un tema de Piaggio”, en referencia al intendente de la ciudad que será el director de la batucada de Papelitos.