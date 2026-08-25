En el marco de la planificación de obras en materia de infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, iniciaron obras de reparación e impermeabilización de cubiertas en la escuela Normal Superior N° 14 Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú. La intervención representa una inversión de 41 millones de pesos, financiada con recursos provinciales, y beneficiará a más de 1.500 estudiantes que asisten diariamente a la institución.

Los trabajos se desarrollan en el edificio ubicado sobre calle Gervasio Méndez N° 676, abarcan una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y cuentan con un plazo de ejecución de 75 días corridos. La obra tiene como objetivo dar solución a filtraciones de agua de lluvia que afectan distintos sectores del establecimiento, mejorando las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación del edificio.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la inversión de infraestructura escolar de la provincia. "Cada obra que inicia y se ejecuta en una escuela representa una inversión directa en la calidad de la educación. Mejorar los espacios donde los chicos desarrollan sus actividades cotidianas es hacer posible entornos más seguros, adecuados y preparados para acompañar el aprendizaje", afirmó.

La intervención contempla la reparación de canaletas internas mediante la colocación de nueva zinguería de chapa galvanizada, la remoción de membranas asfálticas deterioradas y la ejecución de una nueva impermeabilización con membrana líquida y refuerzo de manta geotextil en sectores críticos del edificio. Además, se realizarán tareas de hidrolavado de cubiertas, reparación de muros afectados por filtraciones, construcción de desagües por desborde y reposición de cielorrasos deteriorados. La obra está a cargo de la firma Sittner Gustavo Leonardo.