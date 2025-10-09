El Gobierno municipal realizó tareas de mantenimiento y mejoras viales en la zona del club Tiro Federal y en otros sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y las condiciones de la red vial urbana.

En el sector del club Tiro Federal se intervinieron las calles Ituzaingó, entre Patico Daneri y Boulevard de León; San Juan, entre Patico Daneri y Boulevard de León; y Rioja, entre Montiel y Boulevard de León.

Se llevaron a cabo trabajos similares en calle Sobral, entre Boulevard Daneri y Boulevard de María, detrás del Cementerio Norte. Entre las obras especiales, se instaló una cámara de captación en Urquiza al oeste y Río Uruguay. Asimismo, se fabricó un caño, se realizó bacheo y se construyeron cámaras de captación en la intersección de Gervasio Méndez y McDougall.

Para mejorar las condiciones del asfalto, se aplicó bacheo en frío en Urquiza, entre Boulevard de Daneri y Pasteur, en ambas manos, y en Avenida del Valle, entre España y Camila Nievas.

Estas intervenciones forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Todas las obras se ejecutan con personal y recursos municipales.

El mantenimiento vial permite preservar la infraestructura urbana, facilitar el transporte y contribuir al desarrollo económico local, además de favorecer la seguridad y comodidad de quienes transitan por las calles de la ciudad.