A través de un espacio solicitado en este medio, Fabani manifestó que “como miembro de Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales y en mi carácter de Secretario Gremial deseo manifestar mi sorpresa ante las declaraciones vertidas por el Presidente de la Caja de Jubilaciones donde “informa sobre el acuerdo paritario del año 2012 entre el Directorio de la Caja, el Departamento Ejecutivo y la Asociación de Jubilados” revelando el cinismo de las acciones del presidente de la Caja de Jubilaciones, ya que en pleno conflicto (por el carácter remunerativo del 14%) con el Poder Ejecutivo Municipal, el mismo Presidente de la Caja de Jubilaciones se comunicó con el Secretario General a Cargo de nuestra Institución Gremial, para que depusiera el reclamo, para que se formalizara el carácter remunerativo del 14%, aduciendo que afectaría en forma directa los fondos de la Caja de Jubilaciones, porque se incrementarían los salarios de nuestros compañeras y compañeras jubilados, al ingresar el porcentaje en los magros salarios de nuestros jubilados”.

Ahora ElDía se comunicó con el referente de la Caja, Gustavo Vela, quien respondió a las acusaciones y relató que cuando surge lo del 14% se comunicó con el contador de la entidad y “ahí surge que había una diferencia de 1.600.000 pesos que tendríamos que pagar de más nosotros, sin haber aportado durante 12 años. Lo que me extraña es que Fabani es quien firma en el año 2012 el monto no remunerativo perjudicando a la caja de Jubilaciones, a quien nos perjudica por ese no aporte. Después me puse a investigar y resulta que la Caja ya había pagado ese 14% desde el 2012 y siempre lo siguió pagando en blanco, por lo tanto lo que yo dije en un principio quedaba sin efecto porque siempre se pagó ese porcentaje, por lo tanto la Caja no tendría problemas de fondos”.

“En el acta acuerdo del 2012 firma Mario López y Fabani que sigue siendo el Secretario Gremial. Eso causó un perjuicio a la Caja de Jubilaciones durante 10 años, porque en ese tiempo no se hicieron los aportes de los trabajadores ni de la patronal. A pesar de eso, lo firmaron igual… No me interesa entrar en un problema con el Sindicato, a mí lo que me interesan son los trabajadores y los jubilados”, sostuvo Gustavo Vela.

“La Caja siempre le pagó el 14% a los jubilados durante esos 10 años”, resaltó el presidente de la Caja de Jubilaciones en respuesta a las acusaciones de Fabani.