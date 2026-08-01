Cada vez es más frecuente encontrar en los barrios y en las principales plazas de la ciudad ferias de emprendedores, ya sea de productos elaborados artesanalmente como de ropa usada. Este fenómeno que viene en crecimiento responde principalmente a dos factores: a la falta de empleo y a la pérdida del poder adquisitivo.

Marcelo Visconti, referente de Ferias del Municipio, contó en qué circunstancias llegan las personas al circuito feriante: “Tenemos emprendedores para los que la feria es el único medio que tienen para generar ingresos, eso lo tenemos muy en cuenta, porque estos espacios no dejan de ser una fuente de trabajo. Después, tenemos el feriante que complementa sus ingresos con lo que vende porque no le alcanza. Si debemos arrojar alguna cifra, podemos afirmar que para el 60% de ellos es su principal medio de sustento, mientras que para el 40% lo tiene como una fuente de ingresos secundaria. Es un tema sensible y estamos para acompañarlos ya que estos espacios de comercialización son importantes”.

Visconti señaló que “una de cada cuatro personas que vienen a consultar sobre cómo participar de las ferias, se quedó sin trabajo”. Estiman que en la actualidad hay entre 400 y 500 feriantes en la ciudad, aunque es un número dinámico. El rango etario que más prevalece entre los emprendedores va desde los 40 a los 65 años. Esto se debe a que es el segmento de personas que han perdido el trabajo y el que mayores compromisos económicos tiene. Entre los 50 y los 60 años son personas que se preparan de cara a la jubilación para ir consolidando su espacio dentro del circuito de emprendedores.

“Mes a mes se siguen acercando feriantes a la Secretaría de Desarrollo Humano. Muchos vienen porque han tenido problemas laborales y necesitan vender. Continuamente estamos recibiendo emprendedores y las ferias están creciendo. Hay muchos artesanos que ni siquiera conocíamos”, aseguró y señaló que en el último tiempo comenzaron a detectar que un segmento de las personas que participa de ferias lo hace como instancia de socialización, sobre todo, los adultos mayores, que encuentran una motivación para salir de sus casas y para invertir su tiempo.

De acuerdo al termómetro municipal, en cada feria que se realiza hay aproximadamente 55 emprendimientos. En el mapa de la economía feriante, hay lugares que se sostienen una vez al mes y otros que funcionan todos los fines de semana. Entre los fijos están El Rincón Regional, ubicado detrás de los Galpones del Puerto; la feria de ropa usada de Plaza Dimotta; la feria Malibú, en Gervasio Méndez y Costanera; la feria de las Pérgolas; la feria de artesanos de Plaza Italia; y las ferias verdes de venta de productos agroecológicos. En cuanto a las itinerantes, están El Paseo Alem; la feria las Manos, que se hace en la zona del puerto a la altura del monumento al mate; las organizadas por Desarrollo Humano pertenecientes a los CAPS San Francisco y Cuchilla, que se realizan una vez al mes en sus respectivos barrios y en conjunto en la Plaza San Martín; Feriarte y Feria del Sol, que también funcionan en la Plaza San Martín; la feria de la Plaza Belgrano y la de la Plaza Ramírez. También pretenden volver a activar el Pasaje de la Azotea.

Algunas ferias tienen como requisito para participar contar con un gazebo, por eso, muchos inician su circuito emprendedor en aquellas que no lo requieren hasta que logran comprarse uno y así poder participar de más de una feria. Además, a través del Presupuesto Participativo, iniciativas privadas que se realizan en las plazas de la ciudad, han pedido la compra de gazebos para prestar a los feriantes que recién comienzan.

Sobre el nivel de actividad económica, Visconti manifestó que todavía no realizan una medición sobre el movimiento de dinero que producen las ferias de la ciudad, pero que están en conversación constante con los emprendedores: “Hay momentos que consideran que hubo más circulación de personas que otros. Cuando más circulación de vecinos hay en la zona, más probabilidad de ventas tiene los emprendedores. Los feriantes no son ajenos a la situación del centro comercial de la ciudad. A veces, van recorriendo diferentes ferias para tener más oportunidades de venta. Además de que van probando diferentes zonas”.

Entre los rubros que mayor presencia tienen en el circuito de ferias, se encuentran la ropa usada, artículos y productos regionales, cerámica y tejidos en macramé. En menor medida aparecen los puestos de comida.

Para mejorar las oportunidades de venta de los emprendedores, Visconti adelantó que están realizando una encuesta entre los participantes de las ferias para conocer quiénes están interesados en capacitarse en ventas por redes sociales y web, así como también en administración y costos: “Sabemos que hay gente que no va a hacer capacitaciones extensas, pero algo sencillo, sí. Estamos trabajando para que se puedan promocionar más las ferias. Más allá de ser espacios de venta, son espacios de encuentro, de integración social, por eso desde el municipio se trata de acompañar con distintos recursos, como campañas de promoción y prevención de la salud. Los interesados en participar del circuito de emprendedores pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano (Luis N. Palma 691) para asesorarse”.