La Gran Feria Solidaria organizada por Rotary Club Gualeguaychú Oeste tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo, en la Asociación Israelita (Rivadavia 788), de 15 a 19.30 horas. Allí se pondrán a la venta artículos usados en buen estado, con precios accesibles, fomentando la reutilización y el cuidado del ambiente.

El evento no solo ofrece la posibilidad de encontrar aquello que se busca a bajo costo, sino también de colaborar con el proyecto “Comunidad Activa Hogar”, destinado al Hogar de Ancianos Gualeguaychú.

En este marco, Interact, el club juvenil de Rotary, tendrá un rol destacado en la feria de proyectos. Su presencia refuerza el espíritu de servicio y la importancia de involucrar a jóvenes en acciones comunitarias que generan impacto positivo.

La cita es:

Días: 5 y 6 de mayo.

Lugar: Asociación Israelita | Rivadavia 788.

Horarios: de 15 a 19.30 horas.