“Se piensa equivocadamente que la lactancia corresponde solo al ámbito de lo personal y lo privado, pero es una responsabilidad compartida, lo ideal es que el círculo familiar también se involucre y apoye a la persona gestante, por eso invitamos también a que vengan acompañadas”, contó la especialista.

La Puericultora trabaja en la prevención del abandono temprano del amamantamiento, en la promoción y protección de las Lactancias, ya que sólo un 42% de las personas puérperas del país cumple con la lactancia exclusiva hasta los 6 meses.

Soledad planteó que esta realidad se da “por una conjunción de motivos, por dolores físicos, por algún condicionante emocional, por situaciones intrafamiliares, también por falta de información y de conocimiento de que existen este tipo de espacios”, y acotó que “cualquier inconveniente con la lactancia no es algo que la mamá deba afrontar sola”.

Con respecto a los beneficios de la leche materna, la puericultora dejó en claro que “es lo más saludable para los bebés”, y agregó que “las leches artificiales sólo deben darse con indicación médica. Previo a ello, siempre es mejor hacer una consulta al Consultorio de Lactancia donde también guiamos los procesos de lactancias con leche artificial”.

El efecto protector de la lactancia materna es particularmente fuerte contra las enfermedades infecciosas que se previenen mediante la transferencia directa de anticuerpos y la transferencia duradera de la competencia inmunológica y la memoria.

Acerca del consultorio de Lactancia Materna, aseguró que “es un servicio de calidad, habitualmente en la ciudad de Buenos Aires tienen este servicio en las clínicas privadas, sin embargo en Gualeguaychú el único consultorio de Lactancia es el del Hospital Centenario, y recibimos muchas mamás que son derivadas desde centros de salud”, expresó.

Con respecto a quienes acceden, comentó que en su mayoría “hay casos de mujeres que han venido con mucho dolor en sus pechos y otras porque refieren que los bebés rechazan la teta”, pero aclaró que los motivos para visitar el consultorio pueden ser muy variados y no necesariamente deben las personas gestantes atravesar un inconveniente para acercarse.

Además, marcó la importancia de la lactancia prenatal. “Más del 70% de las mujeres que vienen a parir al hospital llegan sin información de lactancia, son índices muy altos, por eso es muy importante este espacio para que se acerquen desde el embarazo”.

Asimismo, detalló que “a veces hay muchas expectativas sobre la lactancia, y es importante tener en cuenta que puede haber momentos de dificultades y de no poder más. En esos momentos, es bueno que sepan que pueden contar con este espacio, donde las acompañamos de manera empática y respetuosa en sus deseos”.

Las situaciones para concurrir al Equipo de Lactancia

• Consulta prenatal de lactancia, durante el embarazo.

• Durante la internación luego del parto hospitalario (internación conjunta o en neonatología).

• En el posparto en la casa, luego del alta.

• Dificultades luego del alta hospitalaria, en las primeras semanas de la lactancia. • Afecciones mamarias.

• Mientras dure la lactancia, dos años o más del niño/a.

• Si la madre debe regresar al trabajo, volver a estudiar o separarse de su bebé por unas horas diarias.

• Destete

Vale recordar que el espacio funciona en el consultorio Nº21 del nuevo edificio del Hospital Centenario, los martes y jueves de 10 a 12 hs., y se accede a través de la turnera general.

Maternidad y Covid: mitos y certezas

A raíz de la pandemia, han surgido muchas dudas con respecto a la posibilidad de transmisión de la enfermedad durante el proceso de maternidad. Por ello, vale la pena repasar los conocimientos más importantes que se tienen acerca de esta cuestión.

-¿Una embarazada con Covid-19 puede transmitir la enfermedad a su bebé? NO. A la fecha, no existe evidencia científica de transmisión al feto durante el embarazo. Tampoco la presencia del virus en líquido amniótico o leche materna.

-¿Es necesario que una mujer embarazada con Covid-19 se someta a cesárea? NO. Tener Covid-19 no es indicación de cesárea. No se ha demostrado científicamente la transmisión al feto durante el parto. Las secreciones respiratorias y saliva son los principales fluidos infecciosos de persona a persona.

-¿Las mujeres con Covid-19 pueden amamantar? SÍ. Si lo desean, se recomienda alimentar al recién nacido con leche materna, ya que los beneficios superan los riesgos potenciales de transmisión a través de la leche materna. No hay evidencia de presencia de Sars Cov 2 en la leche materna, por lo tanto no existe motivo para evitar la lactancia materna o interrumpirla. Cualquier interrupción de la lactancia materna puede en realidad aumentar el riesgo para el bebé de enfermarse.

En una madre infectada, los glóbulos blancos del cuerpo fabrican anticuerpos para proteger a la madre y algunos de ellos van al pecho y allí fabrican anticuerpos, los cuáles son secretados en la leche para proteger al bebé.

Recomendaciones para mujeres que amamantan con Covid-19

-Ubicar al bebé en una cuna a una distancia mayor a dos metros de la cabecera de la madre.

-Estar acompañada por una persona sana, para poder brindar apoyo a ella o a su niño/a.

-Lavado minucioso de las manos y de la zona del pecho y aureola con jabón neutro antes de amamantar.

-Usar barbijo al momento de amamantar al bebé.

-Se recomienda no amamantar en la cama y limpiar y desinfectar las superficies.