Para el año 2030, los objetivos a conseguir son que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas; que el 95% estén en terapia antirretroviral (TARV) y de ellas el 95% se encuentren con carga viral indetectable y por tanto intrasmisible. Estas tres metas junto a 0% discriminación forman parte de la hoja de ruta del equipo de infectología y resto de los servicios en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Al respecto, la infectóloga del Hospital Centenario Dra. Virginia Azar explicó que “la estrategia 95–95–95 es un marco global diseñado por ONU SIDA para controlar la epidemia de VIH como problema de salud pública a través de la optimización del diagnóstico, tratamiento y supresión viral. Su propósito es lograr que la mayor proporción posible de personas con VIH alcance carga viral indetectable, lo que reduce la morbimortalidad y corta la cadena de transmisión”.

“En el Hospital Centenario de Gualeguaychú se han alcanzado dos de los tres objetivos de la meta 95-95-95 de ONUSIDA. Entre los pacientes en seguimiento activo (147 pacientes) por el equipo de Infectología, el 100% recibe terapia antirretroviral (TARV) y el 95% presenta cargas virales indetectables, cumpliendo así con los dos indicadores vinculados al acceso y la eficacia del tratamiento”, resaltó la especialista.

Azar valoró que “en los últimos años, los tratamientos para el VIH han cambiado de manera notable. Gracias a los avances farmacológicos, hoy más del 95% de las personas que reciben tratamiento en nuestro hospital utilizan esquemas simplificados: una sola pastilla diaria o, en algunos casos, dos. Este cambio marcó una diferencia importante en la calidad de vida de los pacientes”.

En la misma línea, destacó que “en relación con la transmisión vertical, durante los últimos siete años se asistió a 13 gestantes con diagnóstico de VIH previo o durante la gestación, sin registrarse ningún caso de transmisión madre-hijo, lo que refleja la adecuada implementación de las estrategias de prevención perinatal”.

Sin embargo, planteó que “persiste un desafío relevante: la alta proporción de diagnósticos tardíos, definidos como aquellos realizados en contexto de CD4 <200 células/µL o en presencia de infecciones marcadoras u oportunistas”.

En este sentido, detalló que “en el año 2025 se diagnosticaron 12 pacientes nuevos, de los cuales el 58% presentó infección avanzada, superando la media nacional. Este dato subraya la necesidad de intensificar estrategias de testeo, ampliar el acceso al diagnóstico oportuno y fortalecer las campañas de sensibilización comunitaria”.