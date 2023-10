“Cuando leo el dictamen de Jorge Amilcar García más contento me pongo porque alguien que escribe muy difícil para la ciudadanía significa que no puede explicar con palabras sencillas lo que es obvio. Tapa todo con esas citas alemanas, las cuales no las aplica al caso concreto", criticó el abogado de Davico en diálogo con Ahora Cero RAdio.

"Empieza su razonamiento diciendo que hay que limitar el poder y justamente una de las funciones que tiene el poder y el estado de derecho es no limitarlo porque el poder sin limitación se transforma en absoluto. A partir de ahí entra todo el razonamiento y conjetura sobre si Palito es candidato en Gualeguaychú podría ser electo por ocho años y después volver a ir a Pueblo Belgrano y estar ocho años más; hace referencia de una opinión consultiva de la Corte Interamericana que es el órgano máximo a nivel regional latinoamericano la cual no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo”, argumentó.

Y aseveró que “García tiene una intencionalidad política, su militancia peronista es manifiesta y ha sido replicada por todos lados”.

Respecto a la calificación de “fraude a la ley”, dijo que “la moral es una cosa y el derecho es otra uno puede tener una cierta moralidad privada y no la puede imponer al resto. Entonces cuando habla de moralidad de los funcionarios públicos está hablando de algo que no puede imponer; acá lo que estamos interpretando son leyes no morales privadas o morales sociales que incluso pueden estar en contra de lo que dice la ley. Confunde lo que es moral con lo que es el derecho son dos cosas distintas. Te lo resumiría en dos palabras en inglés: ‘panic attack’, así lo titularía al dictamen de García”.

Por otra parte, a la espera del fallo, aseguró que “El Tribunal Electoral, técnicamente, es impecable, lo digo por más que fuese en contra su fallo, se podrían equivocar, podré estar de acuerdo con lo que digan, pero puedo decir que hay una diferencia sideral en el aspecto moral y el aspecto técnico con García”.

“Creo que, al romper las reglas, al tribunal le va a sentar muy mal lo que hizo García que fue publicarlo sin autorización: primero se tienen que enterar las partes”, finalizó Weimberg.