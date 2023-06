Antes que comience el juicio, el abogado defensor oficial Pablo Ledesma dialogó con Ahora ElDía, y señaló que “la defensa es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, en donde el Estado provee la asistencia. En este caso que brindamos nosotros desde el Ministerio Público de la Defensa, justamente destinado para la gente que carece de recursos para ello”, y acotó que “estoy desde los primeros instantes, inmediatamente asumida la defensa”.

Consultado sobre los testigos que va a presentar la defensa, señaló que “tenemos un número importante, un buen material probatorio, no solamente de testigos, también pruebas de otra índole, pericial, y material que entiendo que va a ser, al menos a eso aspiramos, al convencimiento del jurado de que mi asistida Macarena Ortiz es inocente del hecho de que se la acusa”.

En relación a las pruebas, indicó que “no me voy a expedir porque quiero ser respetuoso y justamente creo que el ámbito donde tiene que suceder eso es justamente en el juicio, así que hasta tanto ello no suceda, no voy a manifestar nada al respecto”.

Siguiendo su hipótesis, ante la consulta de quién es responsable de la muerte de Tahiel si Macarena Ortiz es inocente, respondió que “eso lo decidirá el jurado, para eso estamos acá, para tratar de dilucidar y arrimarnos a la verdad, que es lo que todos aspiramos como ciudadanos”.

En la misma línea, resaltó que va por la absolución de Macarena: “Claramente voy a tratar de sostener el estado de inocencia. Mi objetivo es tratar de que ella, así como llega, se vaya de aquí inocente“.

Macarena llegó a Tribunales desde la Comisaría de la Mujer donde se encuentra alojada, luego de haber estado unos días en el Servicio de Salud Mental del Hospital Centenario.