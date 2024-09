En diálogo con Ahora ElDía, el Dr. Fabián Otaran, quien representará a Luciano José Pérez Pilón, el fraybentino que escapó al control de alcoholemia y “arrastró” en el capot a un agente de tránsito, expresó sus preocupaciones con respecto a la situación de su cliente, adelantó qué penas podría recibir y aclaró que si bien será a la brevedad, hoy no tendrá lugar su presentación oficial ante Fiscalía. Esto último fue confirmado también por el Fiscal del caso, Dr. Lucas Pascual, quien indicó que Otaran le "comunicó que lo va a representar al ciudadano uruguayo", algo que “aún no está formalizado” pero que “lo haría a la brevedad”.



En primer lugar, Otaran indicó que “la idea es poner a derecho” a Pérez Pilón. “Mi preocupación es que reciba una pena anticipada y se ponga en peligro su libertad. Los delitos que le imputan son excarcelables aquí y en el Uruguay, por lo tanto no tendría que quedar detenido. Nuestro Preámbulo dice que el legislador en nuestra Constitución Nacional se propuso asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. La ley argentina se aplica a extranjeros sin discriminación”, explicó.



Y señaló: “Por eso, y más allá del episodio mediático y la difusión de las imágenes, en que la persona se tira delante del auto y mi cliente se asusta, la sospecha de los delitos resultantes, son delitos menores, su máximo no superan los 2 años. Le corresponde una probation, en en el peor de los casos, si fuéramos a juicio y le aplican una condena, en nuestro país, las condenas hasta tres años de prisión son de cumplimiento condicional. Es decir, el reo las puede cumplir en libertad, con algunas sujeciones legales”.