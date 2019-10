El abogado del policía imputado cuestionó severamente a la Fiscalía

“De esa supuesta pericia balística que se publicó en Diario El Día, yo como defensor técnico tomé conocimiento a través del diario. A nosotros como defensores nadie nos notificó de esa supuesta pericia, lo cual es un grave error de parte de Fiscalía, porque se vulneran garantías constitucionales, dado que toda persona que está imputada de un delito, su defensa tiene derecho a tener acceso a todas las pericias que se hagan en el caso. No puede ser que Fiscalía comunique sobre avances de la causa a los medios y los defensores técnicos no tenemos acceso a esa información y nos enteramos por los medios”, afirmó Vitale en diálogo con El Día desde Cero.

Además, indicó que “no hay motivos para comprometer a Gómez. El ministerio público fiscal acusa de homicidio agravado a mi defendido, pero tendrá que probarlo en el juicio. Estoy convencido de que Gómez no es un asesino, hay que bajar la efervescencia de ambos lados, no me parece productivo que la sociedad tome posturas tan extremas sin conocer realmente como fueron las cosas. Estamos en la parte inicial de la investigación y veremos como continúan las distintas pericias”.

Asimismo, el abogado contó que “hablé con mi defendido y estoy convencido que no es un caso de gatillo fácil. Considero que la Fiscalía se ha excedido al dar a entender a la población de que estamos ante un caso de abuso de poder por su función de funcionario público. Yo considero que no es así, pero eso se va a relevar en el juicio oral. Gómez está muy abatido anímicamente con todo lo que ha sucedido. Es absolutamente claro que no tuvo la intención de quitarle la vida a Iván Pérez, eso lo deduje en el mismo momento que hablé con él. Gómez no declaró, se amparó en su derecho constitucional de abstenerse a declarar. Todo lo que se ha dicho en la causa lo ha dicho la Fiscalía, que deberá probar en el juicio todo lo que está haciendo, inclusive con falta de pruebas contundentes, apenas se realizaron las primeras diligencias preliminares, que pasarán a ser pruebas en el momento del juicio oral”.