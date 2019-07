El abogado de Sergio Denis contó la verdad del estado de salud del cantante

En tanto, hace pocas semanas, Juan Alberto Mateyko (73) se mostró muy preocupado por la salud de su amigo durante una entrevista para el ciclo Mi otro yo de Córdoba. "Está mal, sólo se puede esperar un milagro. Está en una situación similar a la que estuvo Gustavo Cerati. En su familia todavía se ilusionan, le hablan", indicó el conductor.

En medio de tantos rumores al respecto, Diego Colombo, el abogado del cantante explicó este sábado en Implacables (los fines de semana por El Nueve, a las 20) cuál es el verdadero estado de salud de su cliente.

"Las novedades que esperamos todavía no han llegado pero él está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado", comenzó diciendo el letrado, quien también aseguró que hay "esperanzas".

"Estuve con él y ayer (por el viernes) hablé con Carlos, el hermano, y me dijo que está igual, pero creo que Sergio nos escucha y recibe los estímulos de quienes lo visitan", agregó Colombo.

Después de recordar el paro cardíaco que Sergio sufrió hace 12 años en Paraguay, y lo dejó 17 minutos sin signos vitales, el abogado destacó la fortaleza de su cliente para sobreponerse ante las adversidades.

Y sobre las declaraciones de Monti, opinó: "Son apreciaciones de ella. Yo no puedo decir que sea un estado vegetativo. Lo que sí sé es que él tiene los ojos abiertos, hace pequeños movimientos y tiene una mirada fuerte...".

Entonces, el abogado del reconocido intérprete resolvió en pocas palabras su situación: "Está en un estado de inconsciencia sin estar en un coma farmacológico".

Y completó: "Es una recuperación difícil por el problema cerebral pero nadie puede dar un pronóstico de que no va a salir". "No hay nada nuevo, continúa sin despertar. Está perfecto físicamente, pero no reacciona. Está igual que hace cuatro meses", había dicho Carlos Hoffman, hermano del artista, en declaraciones a Diario El Cuyo la semana pasada. Y cerró, con pesar en sus palabras: "Estamos esperando, no hay nada que hacer".

Por su parte, en el programa de Moria Casán (72), Incorrectas (América, a las 17.15), Verónica, la última pareja que se le conoció a Denis, había dicho que el estado del músico era irreversible.

"Nunca se despertó. Solamente respira por sus propios medios. Está ciento por ciento ausente y no siente nada. Ya se van a cumplir cuatro meses y medio. Es dolorosa esta situación, y no haber podido verlo en este tiempo", dijo la mediática.