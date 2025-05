Este viernes por la mañana comenzó en Gualeguay la audiencia de remisión a juicio que tiene como imputado al abogado y funcionario público Carlos Guillermo Reggiardo, quien se defiende a sí mismo en la causa por los delitos de falsa denuncia, uso de documento falsificado y encubrimiento agravado. La audiencia debió suspenderse debido a los constantes gritos, insultos, ataques verbales, amedrentamientos y coacciones de parte del acusado contra la jueza de Garantías Alejandra Gómez. Pese a los intentos de calmarlo, Reggiardo insistió en las agresiones y la audiencia debió ser suspendida. La Fiscalía lo imputa ahora por coacciones agravadas, intimidación contra un funcionario público y desobediencia judicial, en contexto de violencia de género.

Reggiardo es un abogado que se hizo tristemente célebre por ser un denunciador serial de fiscales y jueces, sobre todo aquellos que actúan en causas por corrupción, aunque últimamente a cualquiera que lo incomode y protagoniza un bochorno tras otro. Se desempeña como asesor legal y técnico del intendente de la Municipalidad de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (condenado por corrupción y con otra causa en trámite) y también es asesor de la senadora provincial Patricia Díaz, esposa de Rossi (también con una imputación por enriquecimiento ilícito en trámite). Es decir: Reggiardo es Rossi.

El año pasado fue imputado por los mencionados delitos por haber denunciado falsamente a un juez, un fiscal y un defensor oficial en Gualeguay, en representación de un hombre, quien incluso luego lo desmintió. Esta causa fue elevada a juicio hace un mes: la noticia fue publicada por Análisis y Reggiardo agredió públicamente a este medio por dar a conocer la resolución.

Finalmente, la audiencia comenzó este viernes 9 de mayo con la presencia de la jueza Gómez, de la fiscal Josefina Beherán y del abogado querellante Ignacio Fernández, en los Tribunales de Gualeguay, pero no pudo concluir normalmente. Reggiardo se mostró sacado desde el inicio y logró aquello que pretendía: suspender la audiencia de remisión a juicio.

Apenas comenzó, el abogado se opuso a dar comienzo a la audiencia e inició las agresiones a la jueza: “Primero la voy a recusar, porque yo la he denunciado nuevamente. Considero que usted no está a la altura de llevar adelante este juicio. Creo que usted ha cometido innumerables irregularidades. Lo que no puede es no cumplir la ley, lo que usted no puede es esconderse en el desconocimiento del derecho, en la ignorancia, que tiene mala fe (…)”.

“Esta audiencia se hace solamente por su desconocimiento del derecho, por su persistencia en el error, por su arbitrariedad y fundamentalmente por su impunidad. Yo la he denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento esta semana. Le he hecho una denuncia que la reiteraré y la llevaré a todos los estrados. Voy a ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, voy a ir a la Corte. Usted desprestigia el derecho. Que usted siga como Jueza, no en esta causa, en la Magistratura, lastima el derecho, porque o no lo conoce al derecho o no lo quiere aplicar. Tiene tan poco conocimiento del derecho, yo la voy a desasnar, obviamente que acá hay algo de fondo, la fiscal está mandada, a usted lo único que le interesa es condenarme”, agregó.

Aunque ya no sorprenden a nadie los exabruptos y escándalos de Reggiardo, nadie esperaba esta actitud en la audiencia, comprometiendo su situación judicial aún más. El abogado siguió dirigiéndose hacia la jueza: “Usted miente”, le digo. Gómez intentó tomar la palabra, pero Reggiardo elevó mucho más el tono de su voz: “¡No me conteste!”.

Gómez le volvió a pedir a Reggiardo que se tranquilice, pero el hombre continuó: “El 90% de la gente cree que usted es una persona que no cumple con la ley y además es una persona que no está preparada ni capacitada para el cargo”, le espetó.

Luego, la jueza le preguntó sobre las causales de recusación hacia ella, pero el abogado no las precisó: “Estoy haciendo los fundamentos en este momento por una enemistad manifiesta, usted la ha demostrado, además por desconocimiento supino del derecho”.

“Voy a hacer benévolo con usted. Voy a arrancar con la hipótesis de que usted no entiende el derecho, no tiene idea del procedimiento de apelación, no tiene idea o no le interesa. Si no le interesa, lo que usted quiere es meterme preso y es otro delito. Yo la denuncié en el jurado de enjuiciamiento en el día de ayer (por el jueves). La voy a seguir denunciando hasta que me canse", agregó

Apuntando también contra la fiscal, Reggiardo dijo: “La doctora Beheran me mintió y me estafó en la indagatoria. Por ahora usted es jueza y por ahora usted no tiene las causas penales que tiene que tener porque esto es un acto delincuencial. Usted no sabe cómo arrancar la audiencia, la arranca mal, no sabe cómo es el trámite de la recusación, usted cree que es una elegida de Dios en una instancia única para condenar y absolver y no es así. Tienen que terminarse los jueces como usted”.

Como parecía que, luego de amedrentar y desobedecer las órdenes de la jueza, la audiencia iba a continuar, Reggiardo optó por la opción que le quedaba para evitar ir a juicio: quedarse sin abogado defensor (que era él mismo): “Voy a renunciar a la defensa mientras esté la doctora Gómez, porque no puedo seguir, no puedo defenderme a mí mismo mientras esté la doctora Gómez presente, que asuma la defensa oficial, no voy a seguir como abogado mientras usted esté sentada ahí, que alguien controle las ilegalidades”, dijo.

Los minutos pasaban y la Reggiardo seguía monopolizando la palabra, con reiterados agravios hacia la jueza, como “usted ya no tiene límites en su delincuencia absoluta”, y “lo que está haciendo no tiene nombre y esto va a salir a la luz”.

Finalmente, en lo que parecía ser una puesta en escena bastante bochornosa, el abogado tomó su teléfono personal y comenzó a grabar la audiencia. La jueza le solicitó, al menos tres veces, que apague el teléfono, pero Reggiardo no le hizo caso. De este modo, Gómez no tuvo más opción que suspender la audiencia.

Unas horas después de esta audiencia, Reggiardo publicó una nota en una página web que armó para ensuciar a quien quisiera. Por supuesto, Alejandra Gómez no se salvó: “La jueza de la vergüenza”, tituló. Lo curioso es que el abogado narró lo que sucedió en la audiencia, sin nombrarse, olvidándose que él era un protagonista del hecho. Y culminó con otra advertencia: “No habrá paz donde reine la impunidad con toga".

