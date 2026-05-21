La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a un paro docente para este jueves en rechazo a las ofertas salariales del Gobierno provincial y en defensa de la Caja de Jubilaciones. La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) adhirió a la medida de fuerza.

Si bien fuentes sindicales indicaron a la agencia de noticias APFDigital que la huelga registró un acatamiento de alrededor del 80%, desde el Consejo General de Educación comunicaron que el presentismo en las escuelas entrerrianas alcanzó el 71% durante la jornada.



Para conocer la situación en el departamento Gualeguaychú, Ahora ElDía habló con la referente local de Agmer, Soledad Ponce, quien estimó que el porcentaje de acatamiento docente a la medida de fuerza se ubica “entre el 45% y el 50%”.

"No queremos cerrar el porcentaje a esta altura del día porque aún se está desarrollando el turno tarde, y queda el turno vespertino y turno noche”, señaló, y aclaró que no miden el acatamiento en función de los afiliados a Agmer, sino que su representación se extiende a “todo el personal docente y no docente de las escuelas”.

También manifestó que esta cifra “es un número que valoramos con mucha fuerza, ya que entendemos que para los compañeros es un esfuerzo terrible adherir a un paro en este contexto, sobre todo con un Gobierno que amenaza con los descuentos”. "En un sueldo empobrecido como el que tenemos en este momento, un descuento de $100.000 por un día de paro puede implicar mucho para un compañero”, completó.



Por otra parte, en línea con los reclamos del gremio docente, Ponce recordó que en el día de ayer Agmer llevó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos su postura de rechazo al proyecto de reforma previsional. “Seguimos al día de hoy sin conocer el texto de la ley, lo hemos pedido en todas las instancias posibles”.