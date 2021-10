El actor Alec Baldwin mató a una mujer en plena filmación con un arma de utilería

En punto de la 13:50 horas de este jueves, autoridades acudieron a la zona de los hechos para verificar el reporte de una detonación de arma de fuego y de heridos durante la grabación de una película.

Se tiene entendido que los trágicos hechos se dieron mientras filmaban la escena de un tiroteo; por tanto, se requería que alguien disparara un arma como parte de la acción.

No obstante, se creyó que dicha pistola de utilería estaba cargada con salvas, pero cuando Alec Baldwin la empuñó y apretó el gatillo como parte de la simulación, una detonación ejecutó proyectiles aún desconocidos que alcanzaron a dos personas en el set; medios internacionales aseguraron que posiblemente fueron balas reales.

Las personas que resultaron heridas durante este hecho fueron Halyna Hutchins, quien fungía como directora de fotografía, y Joel Souza, director del filme.

De acuerdo con el medio estadounidense NPR, aún se desconoce qué tipo de proyectil fue el que lesionó Hutchins y a Souza, aunque las investigaciones continúan.

Así fue como lo contó un portavoz de la producción de Rust Movie Productions LLC, en entrevista con Deadline, quien aseguró que “hubo un accidente en el set de Nuevo México que involucró la falla de disparo de una pistola de utilería”.

No está claro si la persona que cargó el arma colocó balas adentro por error o si fue algo más lo que se alojó en el cañón que golpeó tanto al director como a la directora de fotografía.

Hutchins, de 42 años, fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde el personal médico la declaró muerta. Mientras que Souza, de 48 años, fue transportado en ambulancia al centro médico regional Christus St. Vincent, donde está recibiendo tratamiento por sus lesiones.

Según información de The Santa Fe New Mexican, varias personas vieron Baldwin, de 63 años, afuera de la sede de la oficina del alguacil angustiado y llorando mientras hablaba por teléfono.

“La producción ha sido interrumpida por ahora. La seguridad de nuestro elenco y de nuestro equipo es nuestra mayor prioridad”, informó el equipo de Baldwin, coproductor de la película, citado por la televisora KOB.

“Rust” es una película que está ambientada en la década de 1880, en ella Alec Baldwin realiza el papel de Harland Rust, un hombre que escapa de la ley con su nieto de 13 años quien está acusado de homicidio involuntario, delito por el que es sentenciado a la horca. Ante ello, Rust viaja a Kansas para sacarlo de la prisión. Juntos, los dos fugitivos deben dejar atrás al legendario mariscal estadounidense Wood Helm y al cazarrecompensas Fenton “Preacher” Lang, que están detrás de ellos.

Esta no es la primera vez que una pistola provoca una muerte en el set. El actor Jon-Erik Hexum fue asesinado el 18 de octubre de 1984 en el set de la serie de televisión Cover Up cuando accidentalmente se disparó en la cabeza con una pistola cargada con focos. Y en 1993, Brandon Lee, el hijo de la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, murió después de que un trozo de bala se alojara en su columna vertebral por una pistola de utilería disparada por otro actor en el set de The Crow. Se determinó que ambos incidentes fueron accidentes.