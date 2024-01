Una de las caras conocidas que se hicieron presentes en el plenario de comisiones que analiza la Ley Ómnibus fue la del actor Mauricio Dayub, que habló en representación de un sector de la cultura.



En rigor, aclaró de entrada que hablaba en representación de los actores de su provincia, Entre Ríos. “Hace 40 años, yo tenía la misma vocación que tienen muchísimos chicos de mi provincia, y un subsidio del Fondo Nacional de las Artes me permitió estudiar en Buenos Aires”, recordó, advirtiendo que “hoy estos cambios están tratando de reducir estas instituciones como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de Cine”.



El actor recordó que a partir de haber recibido ese subsidio se esforzaba por estar a la altura del subsidio que le habían dado, y se preguntó “qué pasaría hoy con esos chicos que teniendo la misma edad que yo tenía les quitaran las posibilidades que brinda el Instituto Nacional del Teatro, que hacen que no se tengan que ir a Buenos Aires, sino que puedan desarrollarse en su ciudad, su pueblo, contando historias propias, ofreciéndonos la poética y revalorizando la cultura de cada lugar”.



“Yo creo que reducir las bibliotecas populares, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes es como pincharle las pelotas a los argentinos futbolistas… como cerrar los potreros. Porque Argentina hoy es una de las potencias teatrales más grandes del mundo. Nos representan actores en todo el mundo, nos valoran en todo el mundo y esos actores han sido inicialmente personas que empezaron a trabajar ayudados por estos subsidios”, señaló Dayub.



Concluyó expresando su esperanza porque se comprenda su pedido, y resumió: “Que nos demos cuenta de la importancia que tienen el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, las bibliotecas populares y el Instituto Nacional del Cine. Espero que se mantengan como están para seguir formando artistas argentinos que nos representen como lo hacen actualmente”.



“Ya sabemos lo que pasa cuando solamente pueden los que tienen”



Posteriormente el acto brindó una entrevista a LN+ en la que profundizó sobre las razones de su rechazo a los cambios propuestos por Milei.



“Hoy yo me sentía un poco ridículo teniendo que explicar los valores de instituciones culturales. Es difícil creer que hay otros que creen que no sirven para nada y que se las puede eliminar y que el país no cambia”, señaló Dayub, en diálogo con LN+.



“Ya sabemos lo que pasa cuando solamente pueden los que tienen. Se monopoliza y vamos a ver solo películas americanas como ha pasado en distintas épocas”, dijo el actor de El Equilibrista.



Y agregó que “necesitamos ver cómo somos nosotros, necesitamos ver nuestra identidad, generarle poética a las otras personas para poder vivir mejor” ante la posibilidad de concretarse la eliminación del financiamiento que el Incaa obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.



“Me resulta llamativo tener que hablar de algo que pareciera a priori tan claro, ¿no? Como los beneficios que tiene apoyar el teatro, el cine, el arte en general en la Argentina”, señaló el artista.



“Por lo que somos en el mundo, hemos sido muy reconocidos, no hablo en forma personal, sino en forma colectiva. Hoy la Argentina teatralmente es una de las tres o cuatro potencias más grandes del mundo. Es la capital teatral más importante de Iberoamérica. Entonces, defender, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro, como me han pedido que lo haga desde Entre Ríos, desde la ciudad donde nací, me resulta casi una obviedad”, destacó Dayub.



“Entiendo el momento que estamos viviendo y atravesando, y trato de hacerlo de la manera más moderada posible. Siempre lo hago por fuera de cualquier tipo de militancia política, porque nunca tuve militancia política. De hecho, pude formarme antes de que existiera el Instituto Nacional de Teatro”, aclaró.



“No hablo de forma personal, sino por lo que significa hoy para todos esos chicos que viven en distintas provincias, en distintas ciudades, y que no tienen la obligación y la necesidad que hemos tenido nosotros de venirnos a Buenos Aires, porque era el único lugar donde podíamos desarrollar nuestra profesión”, continuó.



“Ahora, a través del Instituto Nacional de Teatro, los actores, los autores, los directores, los escenógrafos se pueden quedar en su lugar y contar historias propias, regionales, y desarrollar su oficio sin tener que aglutinarse todos en Buenos Aires. Esa es una ventaja federal que tiene el Instituto, que está muy bueno defender”, destacó Dayub.



“Yo entiendo absolutamente el momento difícil que traemos. Hay que perfeccionar el funcionamiento de los créditos, de los subsidios, pero hay que hacerlo a conciencia, digamos, tratando de encontrar la manera de que no lleguemos al punto en el que, si somos un país altamente futbolístico, dejemos de tener potreros para que ese semillero genere los futbolistas que tenemos y que admiramos todos y que nos representan en muchas partes del mundo”, completó el actor.



Las declaraciones de Dayub se dan luego del descargo de Santiago Mitre, el director de Argentina, 1985, en el plenario de las comisiones de la ley ómnibus en contra de las modificaciones en el Incaa.



El descargo de Mitre



Representando a la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, Mitre recordó cómo la promoción de su película sobre el Juicio a las Juntas reveló la admiración internacional por la cinematografía argentina y el país en sí. Declaró con contundencia: “¿Existirían las películas de Darín, de Morán, de Suar, de Roth, de De la Serna y de tantos otros si no hubiese existido una Ley de Cine que propulsó y sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo? No”.



Enérgicamente, resaltó el papel fundamental de la Ley de Cine en el éxito internacional de las producciones argentinas, subrayando que “la Argentina es el país que más nominaciones al Oscar tiene en la región. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una Ley de Cine que sostiene y fomenta la existencia de un cine argentino”.



Mitre advirtió sobre los peligros de intervenir en una industria que ha florecido en los últimos 30 años gracias a una política de producción respaldada por un organismo autárquico. Y luego, señaló: “La pérdida de esa autonomía augura un horizonte de menor diversidad, menor calidad, en el cual se vislumbra no un intento de resolver nada sino un gesto demagógico y destructivo”.



Tras ello, la diputada nacional de LLA Lilia Lemoine lanzó una dura réplica contra la ayuda estatal al arte. “El arte es pelea, los artistas sabemos que no somos la primera necesidad y nos tenemos que ganar un lugar desde el punto de vista del arte”, enunció la diputada libertaria, que antes de su candidatura se desempeñaba como maquilladora de Javier Milei.



En ese sentido, Lemoine aseguró que el Incaa “no se va a cerrar”, pero que debería terminarse el apoyo estatal al arte. “Un artista puede agarrar una pala, que muchos no quieren hacer. Si fuera necesario, vos sabés que vas y agarrás una pala. Una persona que no puede comer no puede ir al teatro, entonces por qué hay que pagarlo con impuestos de todos”, dijo en una entrevista para Radio Con Vos.



También caracterizó al arte como una actividad con demanda “muy privada” y pidió que lo financien “quienes lo quieran consumir”. “Uno como artista tiene que entender que nuestros servicios no son requeridos en contexto de emergencia. No hay plata y ¿quieren financiar obras de teatro? Que paguen quienes lo quieran consumir”, agregó la legisladora libertaria.

Fuente: APFDigital