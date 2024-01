Luego de que Florencia Bertotti agotara 12 shows en tiempo récord en el Movistar Arena de Buenos Aires, el actor Juan Gil Navarro fue consultado por el fenómeno popular que sigue siendo Floricienta y se distanció de cualquier posibilidad de ser parte.

Lo que quiere decir Juan Gil Navarro es que está hinchado las pelotas de #Floricienta.pic.twitter.com/lmKQLlnvs2 — J̷o̷r̷g̷e̷ (@buamdenjorge) January 16, 2024

En una declaración levantada por Loca Suelta FM, el actor aseguró: “Yo no vivo en el pasado, no, me aburre mucho. Agradezco, como siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, que no me importa o que no sé qué. Pero es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo”.

“Me alegro de que haya y existan generaciones que sigan estando tan, tan agradecidas y contentas pero yo no tengo nada que ver con eso”, aseguró con firmeza.

Horas más tarde, el actor utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para dejar en claro su posicionamiento respecto del furor que despertó Bertotti entre los fans de la tira en su momento producida por Cris Morena.

Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta.

Gracias, una vez más...

Muchas gracias, otra vez más...

Pero no.

No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero.

No es soberbia, es amor.

Poder decir adiós, es crecer.

🌼 🙌 — Juan Gil Navarro (@juangil_navarro) January 15, 2024

“Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, escribió el intérprete, utilizando una reconocida frase de la canción Crimen, de Gustavo Cerati.