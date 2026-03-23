La Comisión Europea sostuvo que regirá el acuerdo comercial entre ambos bloques hasta que la Justicia europea establezca su legalidad.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea. "Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisaron.

La medida fue anunciada por un comunicado, al tiempo que en Argentina la confirmó el canciller, Pablo Quirno. El funcionario destacó que “Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”.

Añadió que es “un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

La decisión permitirá que las reducciones arancelarias y las cuotas de exportación acordadas comiencen a operar sin esperar la ratificación total de todos los parlamentos nacionales de la Unión Europea.

El mecanismo de aplicación provisional se centrará en el pilar comercial, el cual es competencia exclusiva de las instituciones comunitarias de Bruselas.

El acuerdo crea un mercado de más de 780 millones de consumidores y busca reducir los costos operativos para las exportaciones de ambos lados del Atlántico, eliminando gravámenes que en algunos sectores superan el 30%.