Pueblo Nuevo venció anoche como local a Camioneros por 2 a 1, en el marco de la última fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani”, en un encuentro que no tenía incidencia en la parte alta ni en la zona baja de la tabla de posiciones.

Sin embargo, la noche tuvo un condimento especial: fue el último partido oficial de Federico Calatayú, un histórico de la institución, que puso fin a su carrera después de 21 años ininterrumpidos en el primer equipo y más de 700 partidos oficiales.

El número 5 y capitán de La Banda fue el gran protagonista de la jornada. En la previa del encuentro, recibió múltiples reconocimientos y muestras de afecto, con la presencia de familiares, compañeros, excompañeros y amigos, que acompañaron la despedida de una figura emblemática del club.

La emoción también estuvo presente en otro momento de la noche. La dirigencia aprovechó la ocasión para homenajear a tras glorias de la institución, entre ellas Adrián “Ollita” Álvarez y Luis Bentancourt, quienes fallecieron este año.

Luego llegó el fútbol y Pueblo Nuevo cerró el 2026 con una victoria frente a Camioneros, que ya había consumado su descenso, por 2 a 1. Jesús Sánchez, de penal, adelantó a la visita, pero Rubén Piaggio, también desde los doce pasos, igualó antes del cierre del primer tiempo. En el complemento, Gastón Palacios anotó el tanto que le dio el triunfo a La Banda.

Fotos: Instagram @csydpueblonuevo