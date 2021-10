El Aeropuerto de Gualeguaychú está clausurado y a la espera de la designación de un nuevo Jefe

Hoy el aeropuerto está clausurado y solo se habilita, fin de semana por medio, cuando un funcionario de la Anac se instala en la ciudad para habilitar, durante ese lapso, los vuelos que se pueden realizar en forma muy precaria por el pésimo estado de la pista.

La entrevista fue gestionada por el diputado nacional Jorge Lacoste, participando de la misma el mencionado legislador, la Vicepresidente municipal y coordinadora del Consejo de seguridad Lorena Arrozogaray, el vice coordinador del consejo Ricardo Rodríguez, Martín Olaechea y Mabel Godoy quienes también integran el Consejo y Beltrán Heidenreich.

Ricardo Rodríguez, consultado por El Día, señaló que se le “comunicó a la ingeniera Muchnik que la Corporación del desarrollo presentó un estudio realizado por la UNLP el cual demuestra la factibilidad para el funcionamiento del aeropuerto, además de notificaciones administrativas que dan cuenta del cargo público que permite en el estado dominial la intervención de fondos públicos”.

Aeroclub pista.jpg

Rodríguez destacó que en la ocasión se “informó a la ministra del cuadro de situación que vive el Aeropuerto y la imperiosa necesidad de que nombre a un Jefe teniendo en cuenta que Nicolás Garbino, ejerció el cargo hasta el 31 de julio, se jubiló el Primero de Agostó quedando el puesto acéfalo. Y se sabe que si un aeródromo no tiene un jefe, un encargado, no puede funcionar como tal”. Ante el retiro de Garbino la ANAC quedó sin un representante habilitado para cumplir esa función y a partir de ahí, al no haber autoridad aeronáutica el aeropuerto quedó clausurado para aterrizaje y despegues, mientras que la torre de Gualeguaychú continúa funcionando y controlando el tránsito que cruza por las aerovías y por el espacio aéreo que controla Gualeguaychú”.

La conclusión, detalló Rodríguez, es que “la ingeniera Muchnik prometió para mediados de octubre la presencia de ingenieros del ANAC para ver el estado de la pista y la inversión que requiera la misma para ser operativa.” Cabe destacar que el Diputado Lacoste de Juntos por el Cambio, gestiona una audiencia con funcionarios relacionados al área de aeronáutica”.

El estado de la pista

Desde hace un buen tiempo a esta parte no está operativa para aviones de turbina, solo para turbo hélices y con mucho cuidado ya que es continuó el desprendimiento de partes del asfalto con el peligro que esto significa para las palas y las hélices, además de baches sumamente peligrosos para quienes utilizan la pista de 1300 metros de largo y 30 metros de ancho.

A lo largo de toda la pista se observan piedras sueltas y la presencia de malezas especialmente en la cabecera que da al norte. Cabe destacar que tanto los despegues como aterrizajes se hacen en base a la orientación e intensidad del viento. No quedan dudas que la pista tiene que ser puesta en condiciones en forma urgente. No solo las piedras sueltas, también están las malezas que han invadido la pista que está restringida y en la cual solo pueden operar aviones de mediano y bajo porte. Todos los pilotos que quieren venir a Gualeguaychú saben de la situación, del estado de una pista que debe ser reasfaltada en su totalidad para que puedan volver los aviones reactores y se vuelva a normalizar la circulación aérea en la estación. Cabe destacar que están restringiendo el arribo de los turbo hélices, debido al desprendimiento de piedras que está sufriendo la pista que pueden y han dañado alguna pala o una hélice con los riesgos y perjuicio económico que esto significa.

aERO cLUB.jpg

Sin ablaciones

Hasta hace 4 años se realizaban todo tipo de ablaciones en la ciudad, y en ciudades y localidades de la región que “luego se embarcaban en Lear Jet con rumbo a diferentes lugares. No solo a Buenos Aires. También a sitios distantes como Salta y Mendoza entre otros lugares. El Aeropuerto se encuentra en un punto estratégico en relación a los principales hospitales y clínicas de la región, transportes de órganos tanto en la provincia CUCAIER como en la Argentina con el INCUCAI. Es así que Gualeguaychú dejó de ser uno de los lugares más importantes de la provincia. Hubo ocasiones en que cuatro Lear Jet esperaban los órganos para llevarlos a distintos puntos del país, algo que se dejó, lamentablemente, de hacer.

El Aeropuerto

El predio del aeropuerto posee 117 hectáreas disponibles para nuevos hangares y el desarrollo de empresas aeronáuticas. Es el aeropuerto más próximo que tiene la terminal Baires en su salida norte. Toda aeronave que cruza hacía el norte o viene desde allí, pasa por Gualeguaychú ya que esta cuenta con 5 aerovías, dos de las cuales están en un espacio aéreo inferior, teniendo el control del aeropuerto local injerencia sobre esas vías.

El aeropuerto cuenta con balizamiento nocturno y diurno en toda su extensión, radioayda, VORR, además de DME que es un equipo medidor de distancia, dos cartas publicadas de aproximación para aterrizaje por instrumental y una serie de equipamientos que EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea, puso en funcionamiento.

En el año de pandemia registró 1400 movimientos, despegue y aterrizajes, mientras que en el año 2014 tuvo 3045 movimientos y 8500 cruces anuales aproximadamente nacionales e internacionales. Es uno de los 3 aeropuertos de la provincia, junto al de Concordia Comodoro Pierrestegui y el Justo José de Urquiza de Paraná.