“Los Macri, los Benedetti y los Kneeteman son los responsables de esta crisis, porque el ajuste de Cambiemos es la sumisión de la Argentina", lanzó el legislador. "La gente sabe, y muy bien, del compromiso y del esfuerzo permanente del gobernador Gustavo Bordet para dar respuesta y hacer frente a los problemas que tiene la provincia. En ese marco, y fiel a sus convicciones basados en el diálogo y el respeto Bordet ha construido los puentes necesarios en materia institucional para llevar adelante su plan de gobierno. Acá nadie le regaló nada a Entre Ríos como quiere hacer creer burlonamente Kneeteman", agregó el Diputado. En ese sentido, Osuna resaltó que "han pasado casi cuatro años y Cambiemos es para la gente el nombre del ajuste, de boleta de luz y de gas verdaderamente impagables. El presidente que infructuosamente defiende Kneeteman es sinónimo de negocios que cierran, de despidos y suspensiones en las fábricas, de precios por las nubes, de sueldos que no alcanzan. Cambiemos es mala noticia para la gente y para los entrerrianos también". "O cree acaso Kneetman, inspirado por Elisa Carrió tal vez, que puede intentar mentir y confundir de manera tan descarada. La gente sabe muy bien quién es quién y eso quedó demostrado cuando la amplia mayoría del pueblo entrerriano respaldo al gobernador Gustavo Bordet el 14 de abril. Saben los entrerrianos que el Frente Creer encarna una metodología de trabajo seria, con un proyecto transparente y claro de provincia. Nosotros no somos como ellos que prometieron cientos de cosas y no cumplieron con ninguna", argumentó.