El juicio oral por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado en La Pampa en 2021, llegó a su fin y su mamá, una de las dos imputadas por el crimen junto a su novia, dijo sus últimas palabras ante los jueces. El 2 de febrero se conocerá el veredicto.

“A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”, confesó en su alegato final Magdalena Espósito Valenti, la madre de la víctima y acusada por su asesinato.

Luego de un proceso judicial que llevó 18 audiencias a puertas cerradas la imputada se sinceró frente a los jueces sobre la pérdida de su hijo, cuya autopsia reveló que “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data” y su deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.

Durante su alegato, la mujer también mencionó a Christian, el padre de la víctima, y lo acusó de haberse “desentendido de la criatura”. “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos”, se quejó Espósito Valenti.

Por otra parte, su pareja, Abigail Páez, pidió perdón “a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, que lo lloran y lo extrañan” a Lucio. Asimismo, se dirigió a su familia, particularmente a su mamá: “Les fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada”.

Magdalena y Abigail se encuentran imputadas por “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”. El delito prevé una condena que ameritaría una prisión perpetua. De acuerdo con las fiscales Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, las imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, luego de un período de agonía.

La carta publicada por Christian Dupuy, el papá de Lucio.

El próximo jueves 2 de febrero se retomará el debate y durante esa misma jornada el tribunal dará a conocer su veredicto final.

A tres semanas de la sentencia, Christian Dupuy publicó una carta a través de su perfil de Facebook, en la que recordó a su hijo y reveló cuán devastador fue verlo en un ataúd. "Te extraño. Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte, pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí”, dice el texto.

Y continúa: “Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre, y no así como pasó”. Asimismo, indicó que "tu recuerdo vive en nosotros y, con el amor que te tenemos, jamás podremos olvidarte”, aseguró y cerró: “Mi papito, deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo para volverte a ver. Te extraño”.