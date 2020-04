El alivio de las familias que conviven con el autismo tras las medidas oficiales

En este marco, se abrieron las posibilidades para flexibilizar algunos sectores del trabajo como así también algunas situaciones en particular. En este último grupo quedó el colectivo de trastorno del espectro autista, a quien se autorizó a realizar breves salidas en cercanías a su domicilio. Deberán tomar todas las precauciones del caso y tener, la persona asistida y su acompañante sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la prescripción médica que indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital.

Desde TGD Padres TEA Gualeguaychú, su presidenta Carina Leonardi celebró la decisión: “Es importante, hay muchas familias que están en situaciones complejas. Muchos chicos que están acostumbrados a caminar o tienen trastornos del sueño, lo que implica que no duermen, ni ellos ni su familia, con las consecuencias que tiene esto en una situación de encierro. Por eso se hace tan necesario salir, caminar, hacer algún ejercicio”.

“Es una herramienta, no una ventaja”, aclaró. Y explicó que “no es que todos los chicos con autismo van a salir a la calle; hay familias que ni piensan en hacerlo, porque no lo necesitan, pero también hay otras que no han dormido más de dos horas de corrido desde que empezó la cuarentena”, relató Leonardi en diálogo con ElDía.

Y para que se entienda más aun, ejemplificó: “un nene de 3 años empezó a morder a la mamá, si la madre no se lo permite se muerde él. No podemos permitir que estas conductas disruptivas se instalen. Tenemos que preservar todo lo logrado gracias al gran esfuerzo de la familia, la terapia, etc. Y si una de las maneras es tener una vía de descarga, hacer una caminata o dar una vuelta en auto, bienvenida sea”.

De la ONG son parte 50 familias, de las cuales “la mitad necesita salir ocasionalmente”, mientras que no llegan a diez las que deben hacerlo regularmente

Las familias que conviven con alguna condición del espectro autista padecen lo mismo que el resto, pero con situaciones mucho más estresantes y desgastantes, por la misma condición de la persona autista.

“Chicos empezaron a romper o tirar cosas…no son todos, pero para las familia que le toca es muy difícil. Varias de ellas viven en casas chicas, sin patio y en espacios muy pequeños, lo que potencia el malestar. Entonces, si se sale se bajará el nivel de violencia, estrés y ansiedad, porque además los chicos no entienden qué pasó, por qué de un momento a otro cambiaron sus vidas”, sintetizó la presidenta de TGD Padres TEA Gualeguaychú.

De la ONG son parte 50 familias, de las cuales "la mitad necesita salir ocasionalmente", mientras que no llegan a diez las que deben hacerlo regularmente. Si bien no todas las familias con alguna situación de autismo son parte de TGD Padres TEA, en comparación con las miles de personas que recorren las calles de la ciudad todos los días, algunas por razones de fuerza mayor y muchas otras no, el universo habilitado es realmente pequeño, casi insignificante. Y el beneficio para estas familias es inmenso.