El amigovio de More Rial rompió el silencio: ¿Qué pasó entre ellos?

Desconcertado por la actitud de su íntima "amiga", el joven cordobés habló con DiarioShow.com: "No sé qué le pasa a More, sinceramente no lo sé. Hasta a mí me sorprendió".

Luego de revelar que no la ve hace dos días, anunció que mantuvo una charla con ella a través de WhatsApp. "Nos hablamos y más... Te digo la verdad, ¡no sé qué pasa! Encima vi que archivo las fotos conmigo, no sé, habrá que preguntarle a ella", comentó. Y agregó convencido: "Hablamos de lo que pasaba, ella me notó en estos últimos días mal y distante pero fue porque estaba pasando un problema familiar que me hacía pensar mucho".

Después de que la hija de Jorge Rial archivara todas las imágenes de su Instagram con Sánchez, compartió varias historias con reflexivos mensajes. "Basta de angustiarnos por mensajes no respondidos, problemas que tiene solución y personas que no nos quieren. Hay que aprender a quererse", decía una de las fotos que publicó.

"No tengo a mi familia cerca entonces trato de no compartir con nadie mi problema. Pero estábamos juntos todo el tiempo, no se lo que estará pensando, no se qué hará con su vida pero lo que siento por ella va más allá de todo lo que pase", agregó Sánchez.

Por último, el "amigovio" de More mostró que la sigue queriendo y que desea verla para hablar en persona. "La quiero como siempre, ¡se lo dije! y si hoy ella toma otro camino le voy a desear lo mejor, porque hoy en día es parte de mi corazón y la voy a seguir admirando y queriendo. Me duele porque no sé los motivos... pero todo tiene solución y más cuando hay mucho amor por delante", finalizó.