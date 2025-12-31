El 2025 será recordado en la farándula argentina como un año de quiebres sentimentales. Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, varias relaciones que parecían inquebrantables llegaron a su fin, mientras que otras parejas incipientes se disolvieron antes de consolidarse.

Los históricos que dijeron “basta”

El impacto más fuerte se sintió en parejas que llevaban casi 20 años de convivencia. El caso más resonante fue el de Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes se separaron tras 18 años juntos. La ruptura estuvo marcada por la polémica: la actriz reveló haber sido “infiel con un random”, y meses más tarde, Vázquez confirmó su romance con su coprotagonista en la obra “Rocky”.

Otra separación que sacudió al ambiente fue la de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 17 años de relación y tres hijos en común. Entre rumores de infidelidad y silencio por parte de los protagonistas, el final parece definitivo: en los últimos días, la modelo coqueteó públicamente con el influencer Ian Lucas y sentenció que nunca volvería con su ex.

En el ámbito deportivo, también sorprendió la ruptura de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli después de 14 años y tres hijas. Mientras la modelo confesó que le costó mucho superar el duelo, el exjugador se mostró rápidamente en pareja con Ivana Figueiras.

Por otro lado, Luli Fernández y Cristian Cúnero Libarona, quienes también compartieron 14 años y tienen un hijo, optaron por un camino diferente, finalizando su vínculo de manera pacífica.

Romances fugaces y parejas mediáticas

El 2025 también fue letal para relaciones más recientes o de alto perfil mediático que no lograron prosperar. La lista es extensa y abarca desde la política hasta la música urbana:

Política y Medios: La relación entre el presidente Javier Milei y Yuyito González llegó a su fin, al igual que el vínculo entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich .

La relación entre el presidente llegó a su fin, al igual que el vínculo entre . El Clan Tinelli/Nara: Fue un año movido para estas familias. Se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin , Wanda Nara y L-Gante , y Zaira Nara con Facundo Pieres .

Fue un año movido para estas familias. Se separaron , , y . Influencers y TV: Hubo rupturas sonadas como las de Homero Pettinato y Sofía Gonet , Juana Repetto y Sebastián Graviotto , Jésica Cirio y Elías Piccirillo , y la pareja de Gran Hermano conformada por Daniela Celis y Thiago Medina .

Hubo rupturas sonadas como las de , , , y la pareja de Gran Hermano conformada por . Música y Redes: La escena joven también sufrió bajas: Nicki Nicole y Lamine Yamal, Tuli Acosta y Lit Killah, Tiago PZK y Belu Negri, y Ángela Torres con Rusherking.

La lista se completa con separaciones como las de Ángela Leiva y Chelo Weigandt, Coti Romero y Nacho Castañares, Manuela Viale y Federico Freire, y la de “La Tora” Villar con Maxi Kilates.