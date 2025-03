El escándalo ocurrido con la coronación de Sofía Funes y la posterior quita del reinado para que pase a Felicita Fouce dejó al mundo carnavalero incrédulo, pero no a las protagonistas anteriores, que han padecido desprolijidades, no de un tenor semejante, pero con ribetes parecidos.

El caso más resonante es el del año 2022, cuando por cuestiones climáticas se suspendió la fiesta de la elección de la Reina, y lo que ocurrió después fue insólito: por decisión de los organizadores, los medios no pudieron ingresar al Centro de Convenciones durante el conteo de votos, y la transmisión vía streaming dejó muchísimas dudas acerca de quién había ganado. Al parecer, tras el conteo de puntos había un triple empate entre Carla Cortina, Bombón Fernándes y Luciana Figueroa. Pero tras los descartes, por decimales se impuso la representante de Papelitos: quedó con 66 puntos y la soberana de Marí Marí quedó con un extraño 65,66.

Al ser consultada Carla Cortina por tal situación, sorprendió aun más a todos, ya que reveló que las reinas de las 5 comparsas tampoco estaban en el Centro de Convenciones y tuvieron que seguir la elección a través de sus propios celulares vía streaming. “Nosotras no sabíamos absolutamente nada, nos citaron en el Corsódromo, estábamos las 5 reinas ahí con muy poca gente nuestra y básicamente inició la apertura de sobres sin entender nada, no estábamos informadas”, contó Carla en aquel momento.

"Yo no tenía ni idea lo que estaba pasando, nadie me decía nada. Ninguna de nosotras estaba con el celular en la mano porque estábamos muy nerviosas, era un momento muy importante y no estábamos muy interiorizadas sobre qué hacíamos ahí, fue incómodo lo que vivimos. Primero me dijeron que gané, después que había descarte, y después ahí empezaron todos a gritar y yo no entendía nada”, reveló Carla en ese entonces acerca del momento en que anunciaron que ella era la nueva reina del Carnaval del País.

Ahora, tras el escándalo de la última edición, Carla Cortina expresó en sus redes su solidaridad con Sofía Funes y con Felicita Fouce, y además aseveró que “me es inevitable no teletransportarme al 2022 cuando mi coronación fue nefasta, sin empatía y profesionalismo a cada una de las reinas que estábamos ahí poniendo el corazón por nuestras comparsas… dejándonos pagando con una elección de la reina, y recibiendo el veredicto en la pasarela sin nuestra gente, y con nuestros teléfonos…”.

Además, planteó que “esto debe cambiar, gratis no! Hoy un perdón queda chico! Basta de la poca consideración al integrante, a los trabajadores y a todos los que hacemos este espectáculo!”.

También mostró su descontento por la forma de desempatar: “Qué es eso que en un empate dejamos de lado todo el esfuerzo y dedicación (dinero también) que le conlleva a una reina llegar a esa noche… por lo que descartar siento que es demasiado… Comisión del Carnaval, ATRASAN!!", concluyó.