Este lunes, en el marco de una caravana realizada por la ciudad, junto a su familia y amigos, pasó por la Municipalidad, donde fue recibido por las autoridades locales.

Allí, junto a su familia, realizó un anuncio que sorprendió a todos y generó mucha espectativa. Incentivado por su marido, proyecta abrir un estudio en Gualeguaychú el próximo año. La noticia fue recibida con entusiasmo por los presentes, ya que significaría un nuevo espacio de trabajo vinculado al maquillaje profesional en su ciudad natal.

“El año que viene vamos a inaugurar un estudio en Gualeguaychú, terminamos el que estamos haciendo en Buenos Aires y comenzamos con este”, anunció el maquillador ante la alegría y el aplauso de los presentes.

La manifestación que se hizo realidad

Mientras recibía un presente en la Municipalidad, además del anuncio de un estudio en nuestra ciudad, contó una anécdota inperdible.

“Cuando estabamos haciendo las fotos de Margarita gana el Martín Fierro, entonces yo hago una historia llorando y todo manifestando que en 10 años me iba a ganar uno, y al final se adelantó y llegó a los 4 meses”, contó Larrivey.