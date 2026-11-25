El Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables comprende la prevención de las violencias, la atención de personas que atraviesan estas situaciones y el fortalecimiento de espacios de orientación, contención y protección de derechos.

Durante 2026, el equipo psicosocial realizó 424 intervenciones vinculadas con la atención y el abordaje de situaciones de violencia. A través de la escucha, la orientación y el acompañamiento interdisciplinario, se trabaja sobre las necesidades de cada persona y su acceso a los dispositivos de asistencia y protección.

En este período, 50 mujeres recibieron alojamiento y contención en la Casa de la Mujer, un dispositivo que brinda resguardo a quienes necesitan un espacio de protección ante situaciones de violencia, junto con el acompañamiento necesario para abordar sus circunstancias particulares.

Otra de las líneas de trabajo fue el programa Voces de Cambio, del que participaron 110 varones. La propuesta genera espacios de reflexión sobre las masculinidades, las conductas y las formas de vincularse, con el propósito de contribuir a la prevención de las violencias.

Prevención y sensibilización en distintos espacios de la comunidad

Además de las intervenciones individuales, el Área desarrolló actividades de prevención y sensibilización en instituciones educativas, mediante charlas destinadas a reconocer situaciones de violencia, brindar herramientas de prevención y promover la reflexión entre estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Estas propuestas también se llevaron adelante en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), con encuentros sobre vínculos saludables y prevención de las violencias, acercando información y orientación a distintos sectores de la ciudad.

El trabajo territorial incluyó actividades en el Club de los Abuelos, donde se abordó la importancia de construir relaciones libres de violencia, y en la Unidad Penal, con espacios de reflexión sobre convivencia, masculinidades y conductas vinculadas con las violencias.

A estas iniciativas se suma Palabra en Ronda, un espacio de escucha que forma parte de las estrategias de acompañamiento y prevención impulsadas desde el Área.

Las distintas líneas de intervención permiten abordar las violencias desde múltiples ámbitos, tanto mediante la asistencia a quienes las atraviesan como a través de propuestas que buscan prevenirlas y promover otras formas de relacionarse.

En este contexto, el 25 de noviembre permite visibilizar la necesidad de sostener políticas públicas de prevención, atención y protección, así como la importancia de que las personas que atraviesan situaciones de violencia conozcan los recursos de acompañamiento disponibles en la ciudad.

Dónde solicitar orientación y acompañamiento

Quienes necesiten información, orientación o asistencia pueden acercarse al Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, ubicada en Perito Moreno y Nogoyá, o comunicarse al 3446 535286.

La atención, la prevención y el acompañamiento requieren un trabajo permanente que trasciende las fechas conmemorativas y resulta fundamental para garantizar derechos y contribuir a la construcción de vínculos libres de violencia.