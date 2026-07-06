En el marco de las políticas de acompañamiento pedagógico que implementa el Área de Juventud, confirmó que las clases de apoyo escolar gratuito para el nivel secundario mantendrán su dictado normal durante las dos semanas de las vacaciones de invierno.

La medida busca brindar un espacio continuo de aprendizaje para los estudiantes de la ciudad que requieran reforzar conocimientos, incorporar nuevos contenidos o ponerse al día con los temas dictados en el primer tramo del ciclo lectivo. De esta manera, el espacio institucional funcionará sin interrupciones bajo el cronograma habitual establecido para cada asignatura:

- Matemáticas: lunes y jueves de 9 a 11; miércoles de 9 a 11 y de 14 a 16 h.

- Lengua y Literatura: martes de 15 a 16 y miércoles de 9 a 10 h.

- Inglés: lunes de 16 a 18 y miércoles de 10 a 12 h.

- Química: martes de 9 a 10 y jueves de 14 a 15 h.

Los interesados en sumarse a los grupos de estudio o realizar consultas sobre la modalidad de las clases pueden acercarse directamente a la sede del Área ubicada en Gervasio Méndez 1104 de lunes a jueves, de 8 a 16 h, y los viernes, de 8 a 14 h. Asimismo, se pueden canalizar consultas comunicándose a la línea telefónica de atención 3446-516675.