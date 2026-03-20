La responsable del Área de Juventud Ana Severín pasó por la mañana de Cero y Bolazo para contar cómo abordan la problemática del suicidio en adolescentes y niños.

“El Estado municipal se tiene que encargar de la prevención y la posvención del suicidio”, resaltó Severín y aclaró que “el tratamiento”, es responsabilidad del segundo nivel de atención".

Desde el año pasado, el Área de Juventud lleva adelante un programa de prevención del suicidio con una psicóloga responsable de proveer herramientas para tratar la problemática en instituciones educativas, comisiones vecinales, clubes y grupo de padres.

“No podemos hacer un tratamiento seguido en el tiempo, no es una cuestión de voluntad, sino que no se permite, cada uno de los estados municipal, provincial y nacional tienen sus roles. Cuando sucede una situación, los profesores avisan al Área y lo que hacemos es programar una entrevista con los padres de los adolescentes, y luego con el adolescente. Cuando un adolescente manifiesta que no quiere hablar con sus padres, es importante desplegar otro protocolo, pero siempre un mayor responsable tiene que estar enterado de la situación”, señaló Severín.

Y agregó: “Las intervenciones que hacemos son por pedido de algunos de los profesores que trabaja con nosotros, no es una demanda espontanea. El año pasado, atendimos alrededor de 100 chicos, de los cuáles, muchos tuvimos que derivar al segundo nivel de atención. Es algo que sucede de manera constante”.

La responsable del Área de Juventud resaltó que “es importante que haya espacios de confianza para que los chicos y las chicas puedan contar cuándo no se sienten bien”.

Aquellas instituciones que deseen conocer el programa de prevención del suicidio pueden comunicarse con el Área de Juventud y pactar una capacitación.