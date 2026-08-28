El Área de Malvinas participó de la presentación del libro “Con el corazón en Malvinas. Cuentos que hacen eco”, realizada en el Auditorio de la Universidad de Congreso, en la ciudad de Mendoza. En representación de la ciudad estuvo presente la responsable del área, Nora Dimotta.

La publicación surgió a partir del 1° Congreso de Educación y Malvinas y fue concebida como una herramienta para acercar la temática a niños de nivel inicial y primario a través de la literatura. Reúne 20 cuentos breves basados en historias reales, que permiten trabajar la memoria y la historia de Malvinas en las aulas mediante propuestas adaptadas a las nuevas generaciones.

Entre los relatos incluidos, dos están inspirados en la historia del sargento Raúl Horacio Dimotta, héroe de Malvinas de Gualeguaychú. De esta manera, una historia profundamente vinculada con la memoria de la ciudad integra una publicación educativa destinada a transmitir experiencias y testimonios relacionados con el conflicto del Atlántico Sur.

“Con el corazón en Malvinas. Cuentos que hacen eco” cuenta con la participación de Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera. La presentación se desarrolló en el marco de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas de la Universidad de Congreso.

La participación de Gualeguaychú en esta instancia permitirá además proyectar a nivel nacional “Pensar Malvinas”, una de las experiencias educativas impulsadas por el Área de Malvinas. La iniciativa será presentada junto a más de 30 propuestas provenientes de distintos puntos del país, con el propósito de compartir experiencias que puedan ser conocidas, adaptadas y replicadas en otras comunidades.

“Pensar Malvinas” tuvo su edición 2025 en el marco de las actividades por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y reunió a 10 escuelas de la región. Los estudiantes participaron mediante stands informativos y trabajos de investigación que abordaron la Cuestión Malvinas desde distintas perspectivas históricas, culturales, sociales y políticas.

Durante aquella experiencia, la plaza San Martín se convirtió en un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes, veteranos de Malvinas y vecinos. Allí se presentaron investigaciones históricas, producciones artísticas, muestras fotográficas y testimonios de excombatientes, generando un intercambio intergeneracional y acercando a los jóvenes a las experiencias de quienes protagonizaron el conflicto.