Todos los miércoles de septiembre se realizarán en Casa De Deken encuentros de lectura del libro “Con el corazón en Malvinas. Cuentos que hacen eco”, una publicación que reúne relatos basados en historias reales vinculadas con el conflicto del Atlántico Sur. La actividad contará con dos turnos, a las 10 y a las 14 horas.

La propuesta será coordinada por la responsable del Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, Nora Dimotta, quien acompañará las lecturas y el intercambio en torno a cada uno de los relatos. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y reflexión que permita acercar estas historias a la comunidad y contribuir a la transmisión de la memoria entre generaciones.

“Con el corazón en Malvinas. Cuentos que hacen eco” surgió a partir del 1.º Congreso de Educación y Malvinas y fue concebido como una herramienta para abordar la temática con las nuevas generaciones a través de la literatura. La publicación reúne 20 cuentos breves inspirados en historias reales.

Entre ellos, dos recuperan la historia del sargento Raúl Horacio Dimotta, héroe de Malvinas de Gualeguaychú, incorporando a la obra un relato estrechamente relacionado con la memoria local.

El libro cuenta con la participación de Mariana Cóvolo, Jorge C. Dragonetti, Valentina Araya, Hernán Cotela, Rocío Ortolano, Clara Ralo Venditti y Valentina Vera. Recientemente fue presentado en el Auditorio de la Universidad de Congreso, en Mendoza, en el marco de la Cátedra Abierta Ecos de Malvinas, actividad en la que Gualeguaychú estuvo representada por Nora Dimotta.

Los encuentros en Casa De Deken forman parte del trabajo que el Municipio desarrolla, a través del Área de Malvinas, para promover el conocimiento y la reflexión sobre la Cuestión Malvinas y mantener presentes las historias de sus protagonistas.

Entre estas acciones se encuentra “Pensar Malvinas”, una experiencia educativa que en su edición 2025 reunió a 10 escuelas de la región y permitió que los estudiantes abordaran la Cuestión Malvinas desde perspectivas históricas, culturales, sociales y políticas.

A través de “Cuentos que hacen eco”, el Área de Malvinas incorpora una nueva instancia destinada a recuperar testimonios e historias vinculadas con el conflicto del Atlántico Sur y acercarlas a la comunidad mediante la lectura.