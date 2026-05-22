El Área Malvinas llevó adelante una actividad especial junto a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Gualeguaychú, con la entrega de escarapelas argentinas y poesías alusivas a la fecha patria.

La jornada se desarrolló en Casa de Deken, ubicada en calle 25 de Mayo 734, donde vecinos se acercaron para compartir un espacio de encuentro en torno a los símbolos patrios, la identidad nacional y la memoria colectiva.

De la actividad participaron la responsable del Área Malvinas, Nora Dimotta, y la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Gualeguaychú, Zulma Nicolini, quienes acompañaron la propuesta. Durante la mañana se distribuyeron poesías vinculadas al 25 de Mayo y escarapelas confeccionadas con los colores patrios.

La iniciativa permitió acercar a la comunidad expresiones culturales y literarias relacionadas con la historia argentina, poniendo en valor la palabra escrita y los símbolos nacionales como parte de la construcción de identidad y pertenencia.