El Gobierno de Gualeguaychú comunica que ANAF, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, trasladó sus oficinas a una nueva sede ubicada en Gervasio Méndez 1104, donde ya se encuentra funcionando con normalidad.

Este cambio de dirección se enmarca en un proceso de reorganización institucional orientado a mejorar las condiciones de atención, garantizar espacios adecuados para el abordaje de las distintas situaciones que se acompañan desde el área y fortalecer el trabajo cotidiano de los equipos técnicos y profesionales.

El área cumple un rol central en la protección, promoción y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en el acompañamiento integral de las familias. En este sentido, la nueva ubicación permite consolidar un ámbito más accesible y funcional para el desarrollo de intervenciones, entrevistas y acciones territoriales.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se señaló que el traslado tiene como objetivo optimizar la calidad del servicio público, generando un entorno que favorezca tanto la atención a la comunidad como las tareas internas de planificación, articulación interinstitucional y seguimiento de casos.

Asimismo, se informa que las consultas, trámites y atenciones se realizan en la nueva sede de Gervasio Méndez 1104, en los horarios habituales, sin modificaciones en los canales de contacto ni en las modalidades de trabajo del área.

De esta manera, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a la niñez, la adolescencia y las familias, promoviendo espacios adecuados que acompañen el cuidado, la protección y el ejercicio pleno de derechos en la comunidad.