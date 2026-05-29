El equipo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) llevó adelante un relevamiento territorial en la zona de calles Tala y Tropas con el objetivo de conocer de manera directa las condiciones habitacionales, las principales necesidades de los vecinos y la situación de las familias que residen en el sector.

Durante la recorrida se relevaron 12 viviendas efectivas y se entrevistó a más de 20 personas, quienes compartieron distintas situaciones vinculadas a la realidad cotidiana del barrio y las problemáticas que atraviesan actualmente.

Entre los principales reclamos manifestados por los vecinos se destacaron cuestiones relacionadas con el estado de las calles, el funcionamiento del sistema de cloacas y otras necesidades de infraestructura y servicios básicos. A partir de la información obtenida, se elaborará un informe integral que permitirá sistematizar las demandas y continuar articulando respuestas desde las distintas áreas correspondientes.

En relación a niños y adolescentes, en la mayoría de los casos las familias manifestaron contar con seguimiento en el CAPS y una adecuada asistencia escolar, aspectos que fueron valorados positivamente durante el trabajo territorial realizado por el equipo.

Asimismo, desde ANAF destacaron la buena predisposición de los vecinos para brindar información, compartir sus experiencias y participar del relevamiento, permitiendo generar un intercambio cercano y directo con las familias de la zona.

Debido a que quedaron algunos domicilios pendientes y en determinados casos no fue posible concretar entrevistas por ausencia de moradores al momento de la visita, se prevé realizar una segunda etapa del relevamiento con el objetivo de ampliar y completar la información obtenida.

Este tipo de acciones forman parte del trabajo territorial que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú para fortalecer el acompañamiento comunitario, identificar necesidades concretas y promover una intervención integral en distintos sectores de la ciudad.