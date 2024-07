El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó un partido durísimo al francés Ugo Humbert (10°) y se metió en los octavos de final de los Juegos Olímpicos. Cerúndolo, que pudo haberlo liquidado en dos sets, sufrió hasta el final para imponerse por 7-5, 6-7(5) y 7-5, tras casi tres horas.



El argentino, que viene de ganar su tercer título tras conquistar el ATP de Umag, pudo haberse llevado el triunfo en el segundo set, cuando sacó para partido. Pero lo invadieron las dudas, terminó cediendo en el tie-break y Humbert forzó un set decisivo.



En el tercer set ambos jugadores se mantuvieron parejos, pero Cerúndolo consiguió el quiebre recién en el decimosegundo game para quedarse con la victoria. De esta manera, se metió en la tercera ronda, en la que se medirá con el ganador del partido entre el noruego Casper Ruud (6°) y el italiano Andrea Vavassori.

Carlé y Etcheverry, eliminados en segunda ronda

Previamente, habían perdido María Lourdes Carlé y Tomás Etcheverry ante la estadounidense Coco Gauff y el ruso Román Safiulin, en sus respectivos partidos.



La primera en quedar eliminada fue Carlé, quien no pudo oponerle resistencia a la segunda preclasificada, la estadounidense Gauff y cayó por un doble 6-1.



Luego fue el turno de Etcheverry, quien tuvo una muy pobre actuación frente al ruso Safiulin. En la primera manga no le salió absolutamente nada y cayó por 6-0, mientras que en el segundo llegó a estar quiebre arriba, pero no logró aprovechar la ventaja y terminó sucumbiendo en el tie-break.