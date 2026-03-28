En el Circuito de las Américas, en Austin, se disputó la segunda jornada de la tercera fecha del Campeonato. Allí, en la clasificación, Perrone se destacó con el tercer mejor tiempo, por detrás del español Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) y del irlandés Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse).

El argentino consiguió su lugar en la primera fila tras un cierre ajustado, en el que protagonizó una maniobra al límite al superar al español Brian Uriarte, acción que debió ser revisada por los comisarios. Finalmente, marcó un tiempo de 2m12s526, a 419 milésimas de Carpe, que registró 2m12s107.

Además, el Circuito de las Américas presenta un desafío particular por sus largas rectas y sectores técnicos muy exigentes, lo que obliga a encontrar un equilibrio preciso en la puesta a punto de la moto. En ese contexto, largar desde la primera fila representa una ventaja clave para Perrone, que buscará mantenerse en el grupo de punta desde el inicio y aprovechar sus oportunidades en una carrera que suele definirse en los últimos giros.

Este domingo, desde las 14, Perrone irá en busca de su primera victoria de la temporada y también en la categoría, luego de haber subido al podio en la fecha inaugural en Tailandia y finalizar séptimo el pasado fin de semana en Brasil.

Por su parte, su compatriota Marco Morelli (CFMoto Aspar Team) no tuvo una buena clasificación, al igual que su compañero y candidato al título, Máximo Quiles, quien terminó octavo. El argentino se ubicó en el puesto 18 y no pudo mejorar su registro de 2m14s646 al cruzar la meta en simultáneo con la bandera a cuadros.