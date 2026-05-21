Eugenio Casielles, diputado y armador de Dante Gebel, pasó por la mañana de Cero y Bolazo Stream, donde analizó la interna de la Libertad Avanza y habló de su candidato.

“En este armado, la idea es desarrollar gente sana que tenga la vocación de cambiar la Argentina. La idea de Dante Gebel no es tener un gobernador o intendente propio, sino alineados. Acá lo que se va a hacer es para que Dante Gebel acepte y sea presidente, después lo demás son segundas discusiones, sino siempre andamos discutiendo la chiquita. Las condiciones que puso Dante es tener un equipo solido y que sea transversal y que sea ejecutable. Creo que es el mejor candidato a presidente que puede tener la Argentina, porque puede reconstruir esa matriz de valores, de lo que es el argentino promedio”, expresó Casielles.

Además, se refirió a la interna que atraviesa actualmente el Gobierno Nacional: “Creo que tiene mala gente a su alrededor”, apuntó y cuestionó los resultados de Milei “¿Qué hiciste para mejorar la vida de los argentinos? ”.



Y sentenció: “Fue malo su plan económico y su capacidad de formar un buen gabinete, ninguna cartera ha hecho que los argentinos vivan mejor. El problema es que no pueden resolver su interna, si no podes tener tu casa ordenada, no podes pensar en gobernar un país”.

