El artista Alexsandro Palombo y un tributo a George Floyd, a través de Los Simpsons

AleXsandro Palombo (46) es un artista milanés y activista pop contemporáneo, famoso por sus obras reflexivas e irreverentes que se centran en la cultura, la sociedad, la diversidad, la ética y los derechos humanos.

Esta serie, denominada “I Can’t Breathe” presente al Jefe Gorgory (Chief Clancy Wiggum) ahorcando con su rodilla a un Homero Simpson afroamericano o persiguiendo a Bart Simpson.

Entre sus obras más famosas: “Papa Francisco sin hogar”, “Solo porque soy una mujer”, “Romper el silencio”, “Princesas de Disney discapacitadas”, “Princesas de Disney, sobrevivientes de cáncer de mama”, “Los Simpson van a Auschwitz”, “Los Simpson se vuelven negros, no puedo respirar”; Las personalidades que reciben el tratamiento de Simpson: Kate Middleton, el matrimonio de George y Amal Clooney, Kim Kardashian y Kanye West, Adele, Caitlyn Jenner y muchos otros.

Entre sus exposiciones más recientes se encuentran “Marge Simpson por aleXsandro Palombo” en el Museo Yves Saint Laurent en París con motivo de la exposición “La revolución de Mondrian” y la exposición individual “La vida no es un cuento de hadas” en la galería del Rascacielos Baltyk en Poznan (Polonia), la exposición “Cuerpos violados” en el John Jay College of Criminal Justice en Manhattan, Nueva York, en la galería de arte “Anya and Andrew Shiva Gallery & President’s Gallery”, “Break the Silence” de aleXsandro Palombo, la exposición contra la violencia doméstica en SUNY - The State University of New York y Collective en el Museum of Civilization en Quebec.

Además, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, lanzó la Campaña social #BriefMessage invitando a todas las mujeres a rebelarse contra la violencia escribiendo un mensaje en sus bragas y luego compartiéndolo en la web.