El asesino que apuñaló al que lo había piropeado, ahora también agredió al fiscal

El crimen ocurrió el sábado por la noche y la víctima, Walter Chirino, falleció este lunes a la mañana, tras permanecer internado un día y medio en gravísimo estado en el hospital San Martín. El brutal asesinato a puñaladas ocurrió en 2 entre 41 y 42, cerca de la vivienda del acusado. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque desde todos los ángulos: se observa el intercambio de palabras entre ambos y luego el atacante lo sigue unos metros hasta que finalmente saca el cuchillo y comienza la agresión física.

El episodio ocurrió en plena madrugada del sábado, exactamente a las 3.40. De acuerdo con las pericias, Chirino recibió alrededor de 39 puñaladas. Inclusive, con la víctima ya derrumbada en el piso lo pateó diez veces. Luego se acercó a revisar un instante el cuerpo y finalmente se retiró del lugar caminando.

El cuerpo de Chirino fue hallado por un grupo de personas que se encontraba en la zona y llamó al 911. El informe médico reveló que había recibido ataques de gravedad en órganos vitales, así como golpes que le produjeron el estallido de un glóbulo ocular y la destrucción del intestino.

Cerletti fue detenido luego de que efectivos de la comisaría Segunda de La Plata siguieran el rastro del goteo de sangre desde el sitio del ataque hasta su vivienda, ubicada a una cuadra, en 41 entre 2 y 3. Inclusive, registraron que el picaporte tenía restos de sangre. Si bien intentaron detenerlo, un hombre de 62 años les impidió el ingreso, por lo que debieron dar intervención a la Justicia.

“El hombre estaba lavando ropa y destruyendo pruebas de fundamental importancia”, explicó el fiscal Marcelo Romero, quien ayer le pidió a la jueza Marcela Garmendia que validara la detención por “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”. Si bien se negó a declarar en la indagatoria, antes de retirarse miró al fiscal a los ojos y disparó: “Vos sos un sorete”.

Según publicó El Día, el hombre fue revisado por médicos legistas que comprobaron “lesiones cortantes en la cara palmar de la primera falange del segundo al cuarto dedo de la mano derecha y esquimosis en la misma extremidad, compatibles con la maniobra” del ataque.

Un dato no menor es la declaración de un testigo que relató haber escuchado a Cerletti admitir el crimen: “Le clavé el cuchillo al tipo porque me dijo ‘qué lindo que sos’, me pegó una piña y lo clavé todo”. Los investigadores descartaron esa supuesta piña e investigan si el móvil del crimen efectivamente fue ese o si está vinculado a la venta de drogas, ya que en la casa de Cerletti hallaron varias plantas de marihuana y armas de fuego, entre las que secuestraron una carabina, una escopeta, una pistola, tres cargadores, proyectiles y un revólver calibre .22.