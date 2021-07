El atleta Pichi Fariña está varado en Estados Unidos tras disputar un Ironman

Ricardo Pichi Fariña es uno de los deportistas más sobresalientes de Gualeguaychú, con un extenso recorrido en las pruebas combinadas, ha disputado 44 competencias de Ironman, además de haber participado en varias oportunidades del Mundial de la especialidad en Hawai.

En esta oportunidad, Pichi participó el 27 de junio pasado del Ironman en Coeur D’Alene, que fue clasificatorio para el Mundial de Hawai. En esta oportunidad, el deportista de la ciudad clasificó en el puesto 21 de la Clasificación General, quedando muy cerca de poder conseguir el objetivo, dado que clasificaron los primeros 18 ubicados para la cita mundialista.

Fuera de la alegría por el resultado deportivo, que fue de los mejores en su extensa trayectoria, las complicaciones comenzaron al momento de emprender el viaje de retorno. “Inicialmente tenía vuelo de regreso para el 1 de julio, me lo cancelaron y lo pasaron para el 3 y posteriormente para el 12. En todos los casos el vuelo fue cancelado y recién me habían dado fecha el 2 de agosto. Afortunadamente luego me corrieron para el 30 de julio y finalmente será el 27 en si Dios quiere podré estar volando de retorno a Argentina, saliendo desde donde estoy a Dallas, de ahí combino a Miami y viajo para Argentina desde Miami”, dijo Fariña a ElDia.

El atleta de la ciudad agradeció la gentileza que han tenido dos amigos estadounidenses, Desire y Curt, a los que conoció en una de sus participaciones en Sudáfrica. “Me han alojado en su casa, sin ningún tipo de problema, entendieron esta situación que me tocó vivir. La verdad es que es una gente espectacular, hemos trabado una gran amistad, pero también entiendo que para ellos es una complicación”, expresó.

pichi-2.jpeg Pichi está en casa de un matrimonio que conoció en Sudáfrica, en oportunidad de disputar otro Ironman.

Sobre la actividad que ha realizado en estos días, Fariña contó que “he hecho de todo un poco, los ayudé a los dueños de la casa donde estoy hospedado cortándole el pasto, haciendo algo de pintura, con la hidrolavadora. Me doy maña para todo, así que no hay problemas. Ahora los voy a ayudar a colocar unos paneles solares en un motorhome que tienen ellos. La verdad es que todo lo que pueda hacer es poco en relación al afecto y al cariño que me han brindado".