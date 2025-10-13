El horror del doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, ocurrido el sábado en barrio Villa Serrana, sigue generando conmoción en Córdoba, Gualeguaychú y todo el país.

Mientras avanzan las distintas líneas de la investigación a cargo del fiscal Gerardo Reyes, difundió un audio estremecedor de Luna, enviado a una vecina el 2 de septiembre, apenas un mes antes del brutal crimen.

En el mensaje, la joven advertía sobre el hostigamiento de su expareja, Pablo Laurta, el uruguayo detenido en Gualeguaychú por el doble femicidio y el secuestro de su hijo de cinco años.

“Hola, gracias por el mensaje, disculpá la molestia, yo consulto más que nada porque estoy otra vez con problemas con el progenitor de mi hijo, no se le puede decir padre, así que tengo que estar atenta”, se le escucha decir primero a la víctima.

Y continúa: “Ya consulté igualmente al lado para ver si es de ellos, todavía no me respondieron, por las dudas yo pregunto, gracias. Cualquier cosa que se vea, por favor avísame o a la Policía. Gracias y perdón”.

El registro refleja en primera persona el miedo y el acoso constante que sufría la joven, que ya había denunciado al agresor en varias oportunidades. En el video de ElDoce, también hablan vecinos de las víctimas del doble femicidio:

El sábado pasado, Laurta asesinó a Luna y a su madre dentro de la vivienda familiar, y luego secuestró a su hijo Pedro, con quien escapó rumbo a Entre Ríos. El niño fue rescatado en buen estado de salud, mientras que el femicida fue capturado en un hotel de Gualeguaychú, tras un operativo conjunto entre las policías de Córdoba y Entre Ríos.

La investigación sigue avanzando mientras se suman testimonios y pruebas que revelan el historial violento y misógino del asesino, quien llegó a administrar una página de contenido antifeminista y había publicado mensajes amenazantes en redes sociales.