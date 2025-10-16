Recientemente, las apuestas en vivo, también conocidas como live o in-game wagering en inglés, han transformado el panorama de las apuestas deportivas en torno a competencias de la CONMEBOL y a las ligas nacionales.

A diferencia de las apuestas tradicionales que se cierran antes de que comience el evento, las apuestas en vivo permiten colocar pronósticos mientras el partido o la competencia está en curso.

Los corredores de apuestas fútbol ajustan las líneas y las cuotas dinámicamente con cada cambio o suceso significativo que ocurre, utilizando algoritmos y datos en tiempo real para reflejar las circunstancias cambiantes del partido.

Pero, ¿qué hay que saber antes de realizar una apuesta en vivo, cuáles son los partidos en los que se aplica esta modalidad y cómo se regula la actividad en Argentina?

¿Cómo funcionan las apuestas en vivo y qué se debe tener en cuenta?

El proceso requiere una rápida toma de decisiones por parte del apostador, ya que las cuotas se modifican constantemente en función de los giros del encuentro. Esta flexibilidad permite ajustar las estrategias de apuesta según se desarrollan los hechos, como lesiones, cambios de impulso o decisiones arbitrales.

El éxito en las apuestas en vivo en el fútbol requiere una aproximación estratégica para capitalizar la naturaleza de ritmo rápido del partido

Monitoreo del partido

Es fundamental observar el juego de cerca para tomar decisiones informadas. El seguimiento de momentos clave, como los cambios de impulso, el cansancio de los equipos, o las lesiones, permite evaluar los posibles resultados y anticipar cómo se ajustarán las cuotas.

Cuotas cambiantes

Dado que las cuotas se ajustan dinámicamente con cada movimiento en el partido, la vigilancia es esencial. El análisis de estas fluctuaciones en tiempo real es clave para identificar oportunidades valiosas y evitar pérdidas.

Uso consciente de la opción cash-out

La función cash-out (cerrar la apuesta anticipadamente) es una herramienta estratégica que puede asegurar ganancias o minimizar pérdidas potenciales antes de que finalice el encuentro. Su uso debe basarse en una evaluación cuidadosa del riesgo y del desarrollo del partido.

Partidos de de la CONMEBOL y la Primera División para apostar en vivo

Las principales competiciones de la CONMEBOL se encuentran cursando su recta final, mientras que la Primera División argentina continúa en marcha con el Clausura 2025, ofreciendo numerosas oportunidades para apostar en vivo de forma segura.

Copa Libertadores

Semifinales

Ida

• Flamengo vs. Racing | Miércoles 22 de octubre | 9:30 p.m. | Maracaná.

• Liga de Quito vs. Palmeiras | Jueves 23 de octubre | 9:30 p.m. | Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Vuelta

• Racing vs. Flamengo | Miércoles 29 de octubre | 9:30 p.m. | Cilindro de Avellaneda.

• Palmeiras vs. Liga de Quito | Jueves 30 de octubre | 9:30 p.m. | Allianz Parque.

Copa Sudamericana

Ida

• Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle | Martes 21 de octubre | 9:30 p.m. | Estadio Banco Guayaquil.

• Lanús vs. Universidad de Chile | Jueves 23 de octubre | 7:00 p.m. | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Vuelta

• Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle | Mar. 28 de octubre | 9:30 p.m. | Arena MRV.

• Lanús vs. Universidad de Chile | Jue. 30 de octubre | 7:00 p.m. | Ciudad de Lanús.

Torneo Clausura de la Primera División Argentina

Fecha 13

• Argentinos Jrs vs. Newell's | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Diego Armando Maradona.

• At. Tucumán vs. San Lorenzo | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Monumental Presidente José Fierro.

• Boca Jrs. vs. Belgrano | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | La Bombonera.

• Central vs. Platense | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Gigante de Arroyito.

• Dep. Riestra vs. Instituto | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Guillermo Laza.

• Estudiantes vs. Gimnasia LP | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Jorge Luis Hirschi.

• Huracán vs. Central Córdoba | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Tomás Adolfo Ducó.

• Ind. Rivadavia Mza vs. Banfield | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Bautista Garganti.

• Lanús vs. Godoy Cruz | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Ciudad de Lanús.

• Racing vs. Aldosivi | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Cilindro de Avellaneda.

• San Martín SJ vs. Independiente | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Ing. Hilario Sánchez.

• Sarmiento vs. Vélez | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Eva Perón.

• Talleres vs. River | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Mario Alberto Kempes.

• Tigre vs. Barracas | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m. | Monumental de Victoria (José Dellagiovanna).

• Unión vs. Defensa | Domingo 19 de octubre | 11:30 p.m.

Las fechas 14, 15 y 16 de la Primera División se encuentran disponibles en la plataforma oficial de la Liga Profesional.

Apostar en el fútbol en Argentina a través del internet: ¿Está permitido?

Antes de apostar en línea en las competiciones internacionales de la CONMEBOL, la Liga Profesional de Argentina o cualquier otro evento deportivo, es importante familiarizarse con las normativas y regulaciones del mercado en el territorio nacional.

Para empezar, las apuestas deportivas sí son legales en Argentina. Sin embargo, es importante destacar que la regulación de sitios web o aplicaciones móviles pertenecientes a este sector varía de acuerdo a cada provincia. En otras palabras, cada jurisdicción es responsable de decidir si el juego y las apuestas a través de internet están permitidos o no.

Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos son ejemplos de provincias en donde apostar al fútbol en línea está permitido. En el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires, la Lotería de la Ciudad (LOTBA) es el ente encargado de regular la actividad y otorgar licencias de operación a los proveedores privados.

También es posible acceder a operadores internacionales. Aunque estos no poseen licencias emitidas por autoridades de juego argentinas, si cuentan con permisos de operación internacionales. La plataforma Sportsbet, por ejemplo, tiene una licencia vigente de eGaming de Curazao, emitida por la Junta de Control de Juegos de Curazao (GCB según sus siglas en inglés).

Aunque apostar en el fútbol a través de una plataforma con licencia internacional suele ser una opción atractiva debido a sus ofertas variadas y disponibilidad de promociones, los usuarios deben estar conscientes de los riesgos existentes. Principalmente, en el evento de una disputa, el usuario no estará protegido por leyes nacionales, por lo que la resolución de cualquier conflicto podría ser difícil.

¿Cómo apostar en el fútbol siguiendo los principios del “juego responsable”?

De acuerdo con la organización argentina Juego Responsable, este concepto consiste en: “la elección racional y consciente de las opciones de juego, que tenga en cuenta la situación y circunstancias personales del jugador, impidiendo que el entretenimiento a través del juego de azar se pueda convertir en un problema”. En otras palabras, implica una decisión informada y controlada.

Aunque la mayoría de operadores que poseen una licencia, ya sea emitida por una autoridad de juego argentina o internacional, cumplen con una serie de requisitos para garantizar el juego responsable, apostar al fútbol o a cualquier otro deporte de manera controlada e informada también es responsabilidad del usuario.

La aplicación de esta práctica responsable se basa en los siguientes principios clave:

• La actividad se realiza con el propósito de diversión y entretenimiento, sin la intención principal de ganar dinero ni de evadir problemas personales o emocionales.

• Se deben establecer límites claros de tiempo y de dinero antes de comenzar a jugar, y estos no deben ser excedidos.

• Los fondos utilizados para apostar deben ser aquellos destinados exclusivamente a la diversión, sin comprometer el dinero necesario para cubrir otras obligaciones o metas.

• Se recomienda aceptar la posibilidad de perder el dinero apostado como el costo del entretenimiento, considerando cualquier ganancia como una bonificación.

• Se desaconseja intentar recuperar las pérdidas.

• El juego no debe interferir con o sustituir las relaciones familiares, sociales, el trabajo u otras actividades de interés.

• En períodos de crisis emocional, donde el autocontrol puede disminuir, se debe evitar el juego inmoderado.