El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos trabaja junto a las microrregiones para relevar servicios, infraestructura y normativa, y establecer bases comunes para el desarrollo del turismo de motorhomes, casillas rodantes y campers en la provincia.

El turismo rodantero forma parte de las nuevas modalidades de viaje que ganan presencia en el país y en el mundo, asociadas a la autonomía, la flexibilidad y el contacto con la naturaleza. En este marco, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), en articulación con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, llevó adelante un relevamiento territorial orientado a conocer las condiciones actuales y definir herramientas para el desarrollo del segmento en la provincia.

La iniciativa comenzó con una prueba piloto que reunió al equipo técnico del Emturer y a los municipios de Villaguay, Gualeguaychú, Villa Elisa, Santa Elena, Gualeguay, Rosario del Tala, San Benito, Valle María y Villa Mantero. El objetivo se fundó en trabajar en red con las localidades interesadas, relevar la infraestructura disponible y avanzar en criterios comunes para el pernocte, la prestación de servicios y la convivencia con las comunidades.

Como insumo central para este proceso se incorporaron los resultados de la consultoría financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), “Diagnóstico y bases técnicas para el fortalecimiento de los servicios de alojamiento Camping y Glamping en contextos de Turismo de Naturaleza en Entre Ríos”. El estudio relevó campings, balnearios, espacios de naturaleza, experiencias incipientes de glamping y usos vinculados a motorhomes en sectores de las riberas de los ríos Paraná y Uruguay, y detectó que el 30 por ciento de los establecimientos cuenta con infraestructura específica para estos vehículos.

A partir de ese diagnóstico, el trabajo contempla la articulación con los lineamientos de la Nación, la elaboración futura de un marco normativo provincial flexible que pueda ser adaptado por cada municipio y la identificación de servicios esenciales, como puntos de carga de agua y estaciones para el tratamiento y descarga de aguas grises y negras. El manejo de efluentes constituye uno de los aspectos ambientales prioritarios señalados por la consultoría y el organismo nacional, que recomienda no habilitar predios para esta modalidad sin garantizar una gestión adecuada.

La estrategia también apunta a vincular las paradas con productores rurales, bodegas, artesanos y otros actores de las economías locales, priorizando nodos con servicios adecuados antes que una expansión sin condiciones. En paralelo, se trabaja sobre herramientas de información para el viajero, como mapas de paradas autorizadas, servicios y normativas, y un registro digital actualizado de prestadores y sitios habilitados.

Fuente: AHORA