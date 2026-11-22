INTERVINIERON LOS BOMBEROS
El auto en el que viajaba una familia fue devorado por completo por el fuego
Los bomberos Voluntarios de Ceibas debieron intervenir ante el incendio de un vehículo sobre Ruta Nacional N.º 12, km 170, sentido Buenas Aires a Médano.
Al arribar al lugar, la dotación constató un Fiat Strada completamente afectado por el fuego. El personal realizó tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el incendio y evitando que las llamas se propagaran hacia los pastizales de la banquina.
Las pérdidas materiales fueron totales. La familia viajaban desde Sarandí Buenos Aires a Médanos. Afortunadamente, el conductor y sus acompañantes una mujer y dos menores resultaron ileso.
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