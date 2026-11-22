Los bomberos Voluntarios de Ceibas debieron intervenir ante el incendio de un vehículo sobre Ruta Nacional N.º 12, km 170, sentido Buenas Aires a Médano.

Al arribar al lugar, la dotación constató un Fiat Strada completamente afectado por el fuego. El personal realizó tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar el incendio y evitando que las llamas se propagaran hacia los pastizales de la banquina.

Las pérdidas materiales fueron totales. La familia viajaban desde Sarandí Buenos Aires a Médanos. Afortunadamente, el conductor y sus acompañantes una mujer y dos menores resultaron ileso.