En horas de la tarde de este miércoles, alrededor de las 16, se registró un accidente de tránsito en calle 1° de Mayo al 1691, en la ciudad de Crespo.

Según informaron a AHORA fuentes policiales de Comisaría Crespo, el conducto circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando perdió el control del vehículo al transitar sobre un sector de empedrado suelto.

El automóvil terminó colisionando contra una vivienda perteneciente a la familia Montiel, quien se encontraba en el lugar y no sufrió lesiones.

El conductor, en cambio, presentó un corte en el cuero cabelludo, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local para recibir atención médica.

La vivienda afectada no registró daños estructurales de gravedad, y el propietario manifestó encontrarse en buen estado de salud.

Las autoridades policiales intervinieron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y garantizar la seguridad de la zona.