Este sábado y domingo, el circuito local será el escenario del regreso del TC del Litoral, competencia que compartirá cartelera con las categorías Citroën Competición y Karting Asfalto, lo que ofrecerá una atractiva programación para los fanáticos del deporte motor.

El cronograma oficial estipula que las actividades comenzarán el sábado con la apertura del predio municipal a las 7, mientras que una hora más tarde se iniciará el proceso de inscripciones para los competidores. A las 9, se habilitará formalmente la pista para las tandas de entrenamientos libres, las cuales se extenderán de manera continua hasta aproximadamente las 17.30.

En tanto el domingo, la jornada deportiva iniciará a las 8 con la apertura de las puertas del autódromo. Las pruebas de clasificación se pondrán en marcha desde las 9, para luego dar paso a las series y a las correspondientes carreras finales de cada una de las categorías. Se prevé que las competencias en pista culminen alrededor de las 16, procediéndose a las 17 h a la entrega de premios y la tradicional ceremonia del podio.