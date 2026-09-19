Obras Públicas avanza con los trabajos de bacheo sobre las losas dañadas de avenida Primera Junta, entre las calles Ituzaingó y Urquiza, donde se ejecutan tareas sobre la mano correspondiente al sentido norte-sur.

El sector permanece restringido al tránsito vehicular mientras se desarrolla la renovación de la calzada, en tanto la mano que conduce de sur a norte continúa habilitada para la circulación.

La organización de los trabajos permite mantener abiertas las bocacalles de las arterias transversales, por lo que los cruces de este a oeste y de oeste a este conservan su circulación habitual.

Los conductores que utilizan el tramo afectado cuentan con calles paralelas como alternativa durante el período previsto para la ejecución de las tareas, mientras el tránsito por la mano opuesta mantiene su recorrido habitual.

El plazo estimado para la finalización de los trabajos está pronosticado para la semana próxima, cuando el hormigón termine de fraguar; plazo que está sujeto a las condiciones climáticas y al desarrollo de las tareas sobre la superficie deteriorada.

“Las labores forman parte de la política de mantenimiento vial del Gobierno de Gualeguaychú, que concentra recursos sobre sectores de la red urbana que requieren recuperación de su calzada para sostener condiciones adecuadas de circulación. La recuperación de las losas de Primera Junta permite atender un punto concreto de la infraestructura vial mediante una tarea planificada, con una organización del tránsito que preserva la circulación por la mano no afectada y reduce el impacto sobre los cruces transversales”, apuntaron desde el Municipio.